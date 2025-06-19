ميرتس يحث نتنياهو على الاعتدال في حربه مع إيران

قال مصدر في الحكومة الألمانية لرويترز، اليوم الخميس، إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا خلاله ميرتس إلى الاعتدال في الحملة الإسرائيلية على إيران.

وذكر المصدر أن ميرتس عبر عن دعم ألمانيا من حيث المبدأ للهجمات العسكرية الإسرائيلية على البنية التحتية النووية الإيرانية خلال الاتصال الذي جرى مساء أمس الأربعاء، لكنه شدد على أهمية البحث عن حلول دبلوماسية للصراع.

وقال مصدر لرويترز أمس، إن ألمانيا تعتزم استضافة محادثات نووية مع شركائها الأوروبيين ووزير الخارجية الإيراني في مقر ممثلها الدائم في جنيف غداً الجمعة بهدف الحصول على ضمانات من إيران على أن برنامجها النووي يستخدم للأغراض المدنية فقط.



وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه سيحضر الاجتماع مع نظرائه من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وهو ما يعرف باسم الترويكا الأوروبية (الثلاثي الأوروبي).

وذكرت إسرائيل أن الهدف من ضرباتها هو القضاء على قدرة إيران على تطوير سلاح نووي، لكن إيران تقول إن برنامجها النووي مدني بحت.

وقال المصدر إن ميرتس ونتنياهو ناقشا أيضاً الوضع في قطاع غزة خلال اتصالهما الهاتفي.

وكانت الحكومة الألمانية دعت إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي في حربها على حركة (حماس) في غزة حيث قُتل عشرات الآلاف من المدنيين وتؤدي القيود المفروضة على المساعدات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.