صواريخ توماهوك السوداء تدخل ساحة الحرب بين أمريكا وإيران.. ما ميزاتها؟

كشفت البحرية الأمريكية عن صور جديدة تظهر استخدام صواريخ توماهوك الهجومية البحرية في عملية " الغضب الملحمي" ضد أهداف في إيران، وركزت على نسخة سوداء اللون لم يُرصد مثلها من قبل.

تُطلى صواريخ توماهوك باللون الرمادي القياسي عادة، لكن هذه النسخة الجديدة تشترك في طلائها مع صاروخ AGM-158C LRASM المضاد للسفن بعيد المدى، ما يشير إلى أن الطلاء الداكن مصمم لتعزيز خصائص منخفضة الرؤية، مما يصعّب رصد الصاروخ أثناء تحليقه على ارتفاع منخفض فوق المياه ويقلل مقطعه الراداري.

تُظهر الصور الجديدة أن الصاروخ يحتوي على مقدمة مسننة وأجنحة مائلة للأمام، ما يساعد على تقليل المقطع الراداري ويزيد من قدرة الصاروخ على البقاء في ساحة المعركة.

يشير جزء رمادي صغير على شكل حرف "V" في مقدمة الصاروخ إلى باب المدخل الذي ينكمش بمجرد وصوله إلى سرعة ثابتة بعد الإطلاق، وهي إحدى التحسينات التقنية لتعزيز الأداء القتالي.

صاروخ توماهوك MST هو نسخة فرعية من صاروخ توماهوك التكتيكي من الجيل الخامس، ويعرف أيضاً بالنسخة الجيل الخامس Va.

رغم أن النسخة السابقة كانت تمتلك قدرة على مهاجمة السفن، فإن MST يقدم تحسينات إضافية تشمل نظام توجيه متعدد الأوضاع مع باحث بالأشعة تحت الحمراء، ووصلة بيانات ثنائية الاتجاه تتيح تصحيح المسار وإعادة التوجيه أثناء الطيران، ما يجعله أكثر مرونة ودقة في الاستهداف.

النسخة السوداء تشير إلى تحسينات شاملة ضمن برنامج تطوير توماهوك، حيث تهدف إلى زيادة قدرة الصاروخ على البقاء وإخفائه عن الرادارات والأشعة تحت الحمراء، خصوصاً في مواجهة الأهداف البحرية أو المحصنة.

هذه التحسينات تشمل أيضاً أجنحة مائلة وتقنيات تخفيض المقطع الراداري، لتصبح النسخة أكثر فعالية في ساحة المعركة الحديثة.

تُظهر شرائح عرض تقديمي غير مصنفة صادرة عن قيادة أنظمة الطيران البحرية أن نسخة MST قد تكون متعددة الأهداف، حيث تم تصميمها لضرب الأهداف البحرية والبرية بدقة عالية، لم يُحدد بعد موعد تسليم أولى النسخ، لكن ظهور هذه النسخة السوداء في الغارات يشير إلى أنها دخلت الخدمة بالفعل وفق موقع twz.

تمثل صواريخ توماهوك السوداء طفرة تقنية ضمن برنامج تطوير الصواريخ البحرية الأمريكية، حيث توفر قدرة على التخفي، مرونة في التوجيه، وضربات دقيقة متعددة الأهداف، ما يعكس استمرار تحسينات البحرية الأمريكية لضمان فعالية الصواريخ في مواجهة التهديدات الحديثة، بما فيها الأهداف البحرية المحصنة والأرضية الدقيقة.