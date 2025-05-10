محمد المر: «البيان » ركزت على طرح القضايا المجتمعية وتحليل الأحداث

أكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن صحيفة «البيان» تمثل مرحلة مهمة في تاريخ الإعلام الإماراتي.

مشيراً إلى أن تأسيسها في 10 مايو 1980 جاء بفضل رؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، باني نهضة دبي الحديثة، الذي أدرك أهمية الإعلام في تعزيز مكانة المدينة كمركز تجاري بارز على مستوى المنطقة. وأوضح أن الصحيفة انطلقت كمنصة للأفكار والأخبار المحلية والدولية، مع تركيز خاص على الجانب الاقتصادي، وذلك استجابة لطبيعة دبي كمحور تجاري عالمي.

وأشار إلى أن «البيان» بدأت مسيرتها بقيادة سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الذي تولى رئاسة تحريرها في تلك المرحلة المبكرة، مؤسساً لنهج صحفي يجمع بين المهنية والجرأة في الطرح الإعلامي.

وفي سياق حديثه عن بدايات الصحيفة، أشار معاليه إلى أن فريق التحرير الأول ضم نخبة من الصحافيين العرب من دول مثل لبنان، مصر، فلسطين وسوريا، وكانت هذه المرحلة تتطلب استقطاب الخبرات العربية لتعويض نقص الكوادر المحلية المؤهلة آنذاك.

وأضاف أنه بعد بضعة أشهر من إطلاق الصحيفة، طلب منه سمو الشيخ حشر أن يتولى إدارة التحرير لفترة مؤقتة، وهو ما شكّل تجربة غنية ومليئة بالتحديات، حيث أسهم في إدخال تطويرات على شكل ومضمون الصحيفة.

مشيراً إلى أنه عمل على إنشاء صفحات متخصصة مثل «دراسات استراتيجية»، و«الشعر النبطي»، التي كانت تضم أعمال الشاعر الراحل حمد بن خليفة بوشهاب، إلى جانب صفحات متعلقة بالقضايا التربوية والأسرة، ما عزز من تنوع المحتوى الصحفي في تلك المرحلة. وفي تعليقه على تأثير «البيان» في مسيرته الأدبية والصحفية، أوضح المر أنه استمر في التعاون مع الصحيفة حتى بعد عودته للعمل في القطاع المصرفي.

حيث كتب فيها عموداً أسبوعياً بعنوان «حديث الاثنين»، إضافة إلى مراجعات لأحدث الكتب المتخصصة في أدب الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، مؤكداً أن هذا التعاون المستمر أسهم في تعزيز ارتباطه بالمؤسسة وخلق صداقات مع العديد من الكفاءات العربية والوطنية التي أسهمت في بناء هذه الصحيفة.

وقال معاليه: إن «البيان» لم تكتفِ فقط بنقل الأخبار، بل ركزت على طرح القضايا المجتمعية وتحليل الأحداث، مستفيدة من التطورات التقنية الحديثة مثل الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. وأوضح أن هذه المرونة جعلت الصحيفة سباقة في اعتماد الابتكارات، حيث كانت من أوائل الصحف التي أطلقت صفحة إلكترونية وأدخلت خدمات الفيديو إلى موقعها، ما يعكس روح المبادرة التي تتميز بها دبي.

وفي سياق حديثه عن الصحافة الحديثة، أشار المر إلى أن الصحافة اليوم لم تعد تقتصر على النصوص المطبوعة، بل أصبحت منصات متكاملة تشمل النص والصوت والصورة، ما يفرض على المؤسسات الإعلامية القدرة على التكيف مع متغيرات العصر.

وأكد أن «البيان» تبنت هذا النهج بفضل دعم القيادة، التي وفرت للصحيفة إمكانيات متطورة سواء من حيث البنية التحتية أو الكوادر المهنية، مشيراً إلى أن هذه العوامل ساعدت في ترسيخ مكانة الصحيفة كمؤسسة إعلامية رائدة في المنطقة.

كما أضاف أن التطورات التقنية تفرض تحديات جديدة على الصحافة التقليدية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد هذه التحديات، حيث يتطلب من الصحافيين مواكبة هذه التقنيات وتطوير مهاراتهم بما يضمن الحفاظ على جودة المحتوى وقيمته الإنسانية.

وأكد أن الصحافة ستظل حية ما دامت قادرة على تقديم قصص إنسانية جذابة وتحليلات دقيقة، وأن البشر بطبيعتهم يطلبون الأخبار والقصص منذ القدم، وهو ما يمنح الصحافة ميزة البقاء رغم تغير الأدوات.

واختتم حديثه بتأكيد أن «البيان» كانت أكثر من مجرد صحيفة بالنسبة له، حيث كانت شريكاً في رحلته الأدبية والصحفية، ومكاناً أتاح له التعبير عن أفكاره ومشاركته في بناء ثقافة إعلامية قائمة على المهنية والابتكار، معرباً عن أمله في أن تواصل الصحيفة مسيرتها الناجحة في تقديم المعلومة والخبر للجمهور في الإمارات والخليج والعالم العربي.