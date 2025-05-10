عبد الرحمن العور: «البيان» شريك فاعل في دعم الأولويات الوطنية

هنّأ معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أسرة «البيان» بمناسبة الاحتفال بمرور 45 عاماً على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الوطني، مشيداً بما حققته الصحيفة من نجاحات متواصلة في حمل رسالة الوطن ورؤية قيادته الرشيدة إلى المجتمع المحلي والعالمي، بفضل احترافية وكفاءة فرق عملها.

وأثنى معاليه على التطور النوعي الذي شهدته «البيان» على مدار العقود الماضية، وقدرتها على تجاوز النموذج الصحفي التقليدي لمواكبة التحول الرقمي، مع الحفاظ على رصانتها التحريرية وتميزها في عكس نبض المجتمع.

وأكد معالي الدكتور العور، أن صحيفة «البيان» كانت ولا تزال شريكاً فاعلاً في دعم الأولويات الوطنية، وهو ما يتجلى في حرصها على تغطية المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، والإنجازات المحققة في قطاع التوطين، إلى جانب مساهمتها في تسليط الضوء على جهود تطوير قطاع التعليم العالي وتعزيز تنافسيته. واختتم معاليه بتمنياته لصحيفة «البيان» وجميع كوادرها بدوام التميز والتوفيق في مواصلة رسالتهم الإعلامية الوطنية، وخوضهم سباق التنافسية بكل مهنية.