شركات طاقة عملاقة تتعهد بالاستثمار في مبادرات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

تعهدت شركات الطاقة العملاقة توتال إنيرجيز وبي.بي وإكوينور وشل، بشكل مشترك بالاستثمار في مبادرات ، تتماشى مع الهدف السابع للأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويركز المشروع على ضمان حصول الجميع على الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة وبأسعار معقولة.

وتسعى الشركات العملاقة الأربع في مجال الطاقة إلى تفعيل مبادرة جديدة لقيادة مشاريع محلية عالية التأثير من شأنها أن تساعد في تحقيق أهداف المبادرة بحلول عام 2030 .

وقالت شركة توتال إنيرجيز في بيان لها إنه من خلال رأس مال ملتزم به، تبلغ إجماليه 500 مليون دولار، سيركز الاستثمار على مشروعات واعدة ، بالأساس في أفريقيا ، جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، تهدف إلى تزويد المجتمعات المحرومة بإمكانية الوصول إلى الكهرباء.