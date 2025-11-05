لغز في قلب الصحراء.. أدلة غامضة تكشف كويكباً غيّر وجه أستراليا قبل 11 مليون سنة!

اكتشف العلماء دليلاً جديداً على اصطدام كويكب ضخم بالأرض قبل نحو 11 مليون سنة، في قلب الصحراء الأسترالية، لكن الغريب أن فوهة هذا الاصطدام ما زالت مفقودة حتى اليوم.

فقد عُثر على كرات زجاجية صغيرة متناثرة تُعرف باسم الأنانجيتات، وهي بقايا الصخور التي انصهرت لحظة ارتطام الكويكب، ثم بردت سريعًا لتشكل هذه الحبيبات الغامضة.

الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Earth & Planetary Science Letters بقيادة الباحثة آنا موسولينو من جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا، تسلط الضوء على هذا الاكتشاف المذهل الذي يعيد كتابة فصل من فصول تاريخ الأرض الجيولوجي.

تشير التحاليل إلى أن هذه الكرات الزجاجية تتميز بتركيبة كيميائية فريدة لا توجد في أي مكان آخر على الكوكب، ما يدل على أن الحدث الذي كوّنها كان شديد القوة والتفرد.

يقول فريد جوردان، عالم الجيولوجيا في جامعة كيرتن الأسترالية وأحد المشاركين في البحث: "هذه النظارات الزجاجية فريدة من نوعها في أستراليا، وسجلت حدث اصطدام لم نكن نعلم بوجوده حتى الآن."

ويُعتقد أن الكويكب الذي اصطدم بالأرض تسبب في انصهار واسع للصخور السطحية، ونثر حطاماً منصهراً على امتداد آلاف الكيلومترات.

ومع مرور الزمن، تجمعت هذه الشظايا لتكوّن الأنانجيتات، التي تُعد بمثابة "كبسولات زمنية" تحفظ تفاصيل لحظة الاصطدام قبل ملايين السنين.

اللغز الحقيقي

لكن اللغز الحقيقي لا يكمن في الكرات الزجاجية ذاتها، بل في غياب الفوهة التي يُفترض أن تكون قد خلفها هذا الاصطدام الهائل.

حتى الآن، لم يتمكن العلماء من تحديد مكانها، رغم استخدامهم تقنيات متقدمة في تحليل التربة والصخور.

وتُرجّح الدراسة أن تكون الفوهة قد اندثرت بفعل التعرية الطبيعية أو طُمرت تحت طبقات الصخور والرمال على مدى ملايين السنين.

التحليلات الجيوكيميائية التي أجراها الفريق كشفت عن اختلافات دقيقة بين عينات الأنانجيتات في المناطق الشرقية والغربية من الصحراء، ما قد يساعد مستقبلاً في تحديد اتجاه انتشار الحطام وموقع الفوهة الأصلية.

بصمات خفية

ويخطط العلماء لإجراء دراسات إضافية باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الرادار الأرضي العميق أملاً في العثور على موقع الاصطدام المفقود.

يمثل هذا الاكتشاف نافذة نادرة لفهم كيفية تأثير اصطدامات النيازك القديمة في تشكيل سطح الأرض وتاريخها المناخي، ويعيد التذكير بأن كوكبنا ما زال يحمل بصماتٍ خفية لأحداث كونية غيّرت وجهه منذ ملايين السنين.