50 جامعة في معرض التدريب والتعليم برأس الخيمة



اختتم معرض الخليج للتدريب والتعليم 2025، أمس، فعالياته في مركز رأس الخيمة للمعارض «إكسبو»، وسط حضور لافت ومشاركة واسعة من المؤسسات الأكاديمية والتربوية، وشهد المعرض مشاركة 50 جامعة حكومية وخاصة من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب جامعات من الأردن وتركيا والبحرين وفرنسا، قدمت أحدث برامجها الأكاديمية والتدريبية، ومبادراتها في مجالات التعليم الحديث والتطوير المهني.

واستقطب المعرض إقبالاً كبيراً من الطلبة وأولياء الأمور الباحثين عن فرص تعليمية متميزة داخل الدولة وخارجها، بمشاركة أكثر من 200 مؤسسة تربوية وأكاديمية متخصصة في مجالات التعليم والتدريب المهني والتطوير الشخصي، كما تجاوز عدد الحضور 4 آلاف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، تفاعلوا مع الجهات المشاركة واطلعوا على أحدث البرامج الأكاديمية والمبادرات التعليمية والابتكارات في قطاع التعليم.

وأكدت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة ميد بوينت لتنظيم وإدارة المعارض، الدور الحيوي الذي يلعبه المعرض في دعم قطاع التعليم والتدريب في المنطقة، مشيرة إلى أنه بات منصة سنوية تجمع بين المؤسسات التعليمية والمجتمع الطلابي تحت سقف واحد، وتعزز الوعي بأهمية الاستثمار في التعليم النوعي والمستقبل المهني للشباب.

وأضافت: النجاح الكبير الذي شهده المعرض هذا العام يعكس الاهتمام المتزايد لدى الأسر والطلبة باستكشاف الفرص التعليمية العالمية، مؤكدة حرص المعرض على تطوير مشاركاته المستقبلية وتوسيعه ليشمل مجالات تعليمية وتقنية جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.

وأشارت إلى أن زوار المعرض تعرفوا إلى مجموعة متنوعة من البرامج والتخصصات الأكاديمية التي قدمتها الجامعات المشاركة، بهدف توجيه الطلبة، ولا سيما طلبة المرحلة الثانوية، نحو المسارات التعليمية المناسبة لقدراتهم واهتماماتهم، بما يمكّنهم من رسم مستقبلهم الأكاديمي والمهني بثقة ووعي.