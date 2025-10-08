كريستيانو رونالدو يدخل التاريخ.. بلقب جديد أول ملياردير في كرة القدم

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب كرة قدم يحقق ثروة تتجاوز مليار دولار أمريكي، ليصبح بذلك أول ملياردير في تاريخ اللعبة.

وبلغت ثروة رونالدو 1.4 مليار دولار بعد تقييم شامل لممتلكاته، ليسجل اسمه لأول مرة في مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.

جاءت ثروة رونالدو (39 عاماً) من تعاقداته الرياضية مع مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، والنصر السعودي.

خلال أكثر من عقدين في الملاعب الأوروبية، لم يتردد رونالدو في استثمار شهرته عبر عقود إعلانية مع علامات تجارية كبرى مثل أرماني ونايكي.

ومع انتقاله إلى السعودية، حصل على امتيازات إضافية تشمل إعفاءات ضريبية، واستخدام طائرة خاصة، ما عزز مكانته المالية بشكل غير مسبوق.

ويعتبر رونالدو من أكثر الرياضيين تأثيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يملك أكثر من 600 مليون متابع على إنستجرام، ما يجعله وجهاً إعلانياً مفضلاً للعلامات التجارية العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد مسيرة حافلة بالألقاب، منها 5 كرات ذهبية، 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، وبطولة أمم أوروبا 2016 مع منتخب البرتغال.