ترامب: يسعدني العمل مع الديمقراطيين بشأن الرعاية الصحية لكن عليهم إنهاء الإغلاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه سعيد بالعمل مع الديمقراطيين بشأن سياسة الرعاية الصحية ولكن يجب أن ينتهي الإغلاق الحكومي أولا.

وتمثل الرعاية الصحية نقطة شائكة رئيسية أمام محاولات إنهاء الإغلاق الحكومي.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) "في الواقع، عليهم أن يفتحوا حكومتنا الليلة!".

وحذّر محللون من أن المواقف المتصلّبة التي أدت إلى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تجعل التوصل إلى تسوية أمراً بعيد المنال وتهدد بتحويل الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين إلى أزمة طويلة الأمد.

و أفاد عدد من الخبراء الاستراتيجيين بأن أحدث خلاف بين الرئيس دونالد ترمب وخصومه الديموقراطيين سيطول.

وقال أندرو كونيستشوسكي، الناطق السابق باسم السناتور تشاك شومر، وهو الزعيم الديموقراطي الذي يعد في صلب الخلاف، "يمكن لهذا الإغلاق أن يتواصل لأسابيع وليس لأيام فقط".

وأضاف بأن "الطرفين متشبثين حاليا بمواقفهما والحديث عن تسوية محدود للغاية".

ومن بين أبرز أسباب الإغلاق مطالبة الديموقراطيين بتمديد حزم الدعم للرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها قريباً، ما يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لملايين الأميركيين من أصحاب الدخل المنخفض.

وحمّل ترمب الأقلية الديموقراطية في الكونغرس مسؤولية عرقلة قراره بشأن التمويل الذي يتطلب تمريره عدداً من أصواتهم. مضيفا "إنهم يتسببون بالأمر. نحن على استعداد للعودة".