الترحيل والتجنيس.. تراجع اللاجئين في ألمانيا لأول مرة منذ 2011

كشفت بيانات حكومية أن إجمالي عدد اللاجئين المقيمين في ألمانيا شهد انخفاضا طفيفا لأول مرة منذ عام 2011.

وبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، تراجع عدد اللاجئين في النصف الأول من عام 2025 بنحو 50 ألف شخص، من نحو 55ر3 ملايين لاجئ في نهاية عام 2024 إلى قرابة 50ر3 ملايين لاجئ.

ويشمل هذا العدد مختلف أوضاع الإقامة، من الوافدين الجدد إلى المقيمين الدائمين، إضافة إلى اللاجئين القادمين من أوكرانيا.

وأوضح حزب "اليسار" أن هذا التراجع يعود إلى مزيج من الترحيل، والمغادرة الطوعية، والتجنيس.

ففي العام الماضي وحده، حصل 83 ألفا و150 سوريا على الجنسية الألمانية، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية.

ومن بين حوالي 5ر3 ملايين لاجئ، يعيش نحو 492 ألفا في وضع غير مؤكد، بينهم طالبو لجوء وأشخاص حاصلون على إقامة مؤقتة. وحتى نهاية يوليو الماضي، كان يقيم في ألمانيا 27ر1 مليون لاجئ أوكراني.

وقالت كلارا بونجر، النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، إن هذا التراجع "ليس سببا للاحتفال"، مشيرة إلى أن دوافع النزوح عالميا اليوم أكبر مما كانت عليه منذ فترة طويلة.

وأضافت بونجر أن تراجع أعداد اللاجئين يرجع أيضا إلى صعوبة عبور الحدود الخارجية المشددة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن "الانخفاض في الأعداد المطلقة داخل ألمانيا يوضح فقط مدى عبثية الحديث عن حالة الطوارئ المزعومة التي تُستخدم لتبرير تعليق قانون اللجوء الأوروبي".