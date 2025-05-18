5 وفيات جراء تصادم طائرتي هليكوبتر في فنلندا

قالت الشرطة الفنلندية إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم السبت عندما اصطدمت طائرتان هليكوبتر وتحطمتا في منطقة غابات بالقرب من مطار يورا في جنوب غرب فنلندا.

وذكرت الشرطة أن التصادم وقع بعد الظهر بقليل بالقرب من بلدة كاوتوا، مضيفة أن الحطام سقط على بعد 700 متر تقريبا من طريق أوهيكولكوتي.

وقال كبير المفتشين لدى مكتب التحقيقات الوطني "لقي خمسة أشخاص حتفهم في حادث طائرتي هليكوبتر بالقرب من مطار يورا يوم السبت".

وقالت الشرطة إنه كان هناك شخصان على متن إحدى الطائرتين وثلاثة أشخاص في الأخرى، مضيفة أن الطائرتين مسجلتان خارج فنلندا.

وذكرت هيئة البث العامة الإستونية نقلا عن صحيفة فنلندية أن إحدى الطائرتين مسجلة في إستونيا، والأخرى في النمسا.