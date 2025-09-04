الرئيس الصيني يعقد مباحثات مع زعيم كوريا الشمالية ويدعو إلى تعزيز التعاون



ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا لتعزيز التعاون مع كوريا الشمالية خلال أول لقاء له مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون منذ ست سنوات في بكين اليوم "الخميس".

جاء هذا الاجتماع بعد يوم واحد من حضور كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضا عسكريا في بكين "الأربعاء". وشوهد كلاهما وهما يسيران ويتحدثان مع الرئيس الصيني خلال هذه الفعالية الكبرى التي استغلتها بكين لاستعراض قوتها.

وكانت هذه المرة الأولى التي يظهر فيها القادة الثلاثة معا، ومثلت أول حضور لزعيم كوريا الشمالية.

وفي مقاطع مصورة بثها تلفزيون الصين المركزي، هنأ كيم الرئيس الصيني على العرض العسكري الذي وصفه بأنه "ناجح وعظيم... وأظهر بوضوح المكانة الدولية العظيمة للصين اليوم". وأردف كيم قائلا "احتفال الصين هو احتفالنا".

وأضاف التلفزيون أن شي وصف روسيا وكوريا الشمالية بأنهما "جاران وصديقان حميمان ورفيقان مخلصان تجمعهما وحدة المصير".

ونُقل عن شي قوله أيضا "يتعين على الصين وكوريا الشمالية تعزيز التنسيق الاستراتيجي في الشؤون الدولية والإقليمية لحماية مصالحهما المشتركة".

وأضاف "الصين مستعدة لتعزيز التعاون رفيع المستوى والتواصل الاستراتيجي مع كوريا الشمالية... والتفاهم والصداقة وتكثيف الحوار معا على جميع المستويات والتعاون في مختلف المجالات".

وفيما يتعلق بشبه الجزيرة الكورية، أكد شي استعداد الصين لمواصلة تعزيز التنسيق مع كوريا الشمالية بهدف الحفاظ على سلام المنطقة واستقرارها.

وصل كيم إلى بكين على متن قطاره الأخضر المدرع المميز يوم "الثلاثاء" مصطحبا ابنته في أول ظهور لها خارج كوريا الشمالية.

وأظهرت لقطات بثها تلفزيون الصين المركزي في وقت سابق اليوم زعيم كوريا الشمالية وهو يغادر قاعة الشعب الكبرى في وسط بكين حيث اجتمع مع شي.

وقال شهود من رويترز إن قطاره غادر العاصمة الصينية في ساعة متأخرة من مساء اليوم بعد المحادثات.

وخلال لقائه مع نظيره الروسي "الأربعاء"، تعهد كين بتقديم "الدعم الكامل" للجيش الروسي باعتباره "واجبا أخويا".







