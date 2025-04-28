700 خبير من 100 دولة في المؤتمر الدولي لمراقبي الحركة الجوية



انطلقت في أبوظبي فعاليات المؤتمر السنوي الـ 64 للاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية؛ بحضور أكثر من 700 مشارك من أكثر من 130 نقابة عضوة تمثل أكثر من 100 دولة حول العالم، إلى جانب نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين.



ويناقش المؤتمر أهم المستجدات في إدارة الحركة الجوية، وحلول السلامة والاستدامة في صميم الحلول المستقبلية.

ركيزة أساسية



وألقى يوسف الحمادي، رئيس جمعية الإمارات للطيران كلمة حول إدارة الحركة الجوية باعتبارها ركيزة أساسية في صناعة الطيران. مشيراً إلى زيادة الطلب على خدمات المراقبة الجوية.



وأكد عمر بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة في خدمات إدارة الحركة الجوية؛ مشيراً إلى التزام الإمارات الدائم بالتميز على المستوى العربي والإقليمي.

وأضاف إن المؤتمر فرصة مهمة لإدارة حوار دولي وتبادل الخبرات حول مستقبل إدارة الحركة الجوية.