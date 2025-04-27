حزب العمال الأسترالي يتعهد بتدشين خط رعاية صحية مجاني

تعهدت حكومة حزب العمال الأسترالية اليوم الأحد بدعم نظام الرعاية الصحية الشامل في البلاد عبر توفير خط استشارات طبية مجاني وخدمة رعاية صحية عن بعد في حال فوز الحزب في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثالث من مايو، في وقت تشكل ضغوط تكاليف المعيشة قضية رئيسية.

ويعتبر حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط حماية نظام الرعاية الصحية الشامل في أستراليا من أبرز الفروق التي تميزه عن المعارضة الليبرالية القومية المحافظة التي تصف نفسها بأنها الأفضل في إدارة الاقتصاد وحماية الحدود.

وسعت الحكومة إلى جعل نظام الرعاية الصحية الشامل قضية رئيسية في الانتخابات وتعهدت في فبراير بتخصيص 8.5 مليار دولار أسترالي (5.43 مليار دولار) لهذا النظام، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن انخفاض مستويات الفواتير المجمعة، وهي آلية دفع يقوم الأطباء من خلالها بتحصيل رسوم الرعاية الطبية مما يتيح للمرضى عدم تحمل أي تكاليف إضافية.

وقال وزير الصحة مارك باتلر اليوم الأحد في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية إن الخط الساخن الجديد سيوفر إمكانية الوصول إلى الطاقم الطبي على مدار 24 ساعة "لتلبية الحالات التي يحتاج فيها الأمر إلى تشخيص فوري".