ترامب: مواقف أمريكا وإسرائيل متطابقة في كل القضايا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك وحدة تامة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب شدد في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه يقف إلى جانب إسرائيل بقوة.

وصرح ترامب في المحادثة فيما يتعلق بالمفاوضات النووية بأن الولايات المتحدة تسعى للتوصل لاتفاق مع إيران، لكن يتعين على طهران أن تتخذ قرارا.

وشدد ترامب على أن إيران لا بد ألا يكون لديها أسلحة نووية أبدا.

وكان قد عقدت جولتان من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية على إيران الأولى في سلطنة عمان يوم 12 أبريل والثانية يوم 19 من ذات الشهر في إيطاليا.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي ترأس وفد بلاده، عقب جولة المباحثات الثانية غير المباشرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف بأن "الأجواء الإيجابية نسبيًا في روما، أسهمت في تحقيق تقدم على صعيد المبادئ والأهداف المتعلقة باتفاق محتمل".

من جانبه، وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة اجتماع دبلوماسي خاص، إن الاجتماع أحرز "تقدما جيدا جدا" في المفاوضات.

ومن المقرر عقد اجتماع ثالث يوم 26 المقبل بين الجانبين