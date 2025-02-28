جمعية الإمارات التعاونية تخصص 30 مليون درهم لدعم التخفيضات الرمضانية





أعلنت جمعية الإمارات التعاونية عن تخصيص ميزانية قدرها 30 مليون درهم لدعم التخفيضات الرمضانية ، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تقديم الدعم للمستهلكين وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر خلال شهر رمضان المبارك، حيث تركز على توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وضمان استقرار السوق.

وفي تصريح خاص لـ"البيان"، أوضح محمد مجدي السيد، مدير إدارة المشتريات في جمعية الإمارات التعاونية، أن الجمعية ستطلق أربع حملات ترويجية كبرى طوال شهر رمضان، تتضمن تخفيضات على أكثر من 7000 منتج غذائي وغير غذائي، مع نسب خصم تتراوح بين 30% و75% على بعض السلع، وهي النسبة الأعلى التي تقدمها الجمعية خلال الموسم الرمضاني، مضيفاً أن هذه التخفيضات تستمر حتى عيد الفطر المبارك، مع التركيز على السلع الأساسية مثل الأرز، والزيت، والطحين، والسكر، واللحوم المجمدة، ومنتجات الألبان، التي تشهد طلبًا مرتفعًا خلال الشهر الفضيل.

سوق المير الرمضاني

وأكد أن الجمعية تعاونت مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لافتتاح سوق المير الرمضاني في عدة مواقع بالدولة، بهدف توفير بيئة تسوق مريحة وبأسعار مخفضة للمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تقديم الدعم اللوجستي لضمان وصول السلع إلى أكبر عدد ممكن من الأسر.

وأوضح أن هذه الأسواق ستقام في دبي بالورقاء 4، وعجمان، وأم القويين، حيث تم اختيار هذه المواقع بعناية لضمان سهولة الوصول إليها من قبل مختلف فئات المجتمع، وبدأ في استقبال المتسوقين اعتبارا من اليوم، وستوفر جميع المستلزمات الرمضانية بأسعار تنافسية ثابتة، تشمل المواد الغذائية الأساسية، والمنتجات الطازجة، والمشروبات الرمضانية، والحلويات التقليدية.

مخزون استراتيجي

وأضاف مجدي أن الجمعية حرصت على تخزين كميات استراتيجية من المنتجات الأساسية تكفي لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر، وذلك بالتنسيق مع الموردين المحليين والدوليين، لضمان عدم حدوث أي نقص في السوق خلال الشهر الكريم، ولتجنب أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.