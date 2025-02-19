"شارع الرياضيات".. تجربة تفاعلية لتعلم مبادئ المادة في دبي

في خطوة غير مسبوقة على مستوى دولة الإمارات، نظمت مدارس خاصة بدبي فعالية تعليمية مبتكرة تحت عنوان "شارع الرياضيات"، شارك فيها أكثر من 2000 طالب وطالبة من الصفوف من الأول حتى السادس، في تجربة تفاعلية تهدف إلى تعزيز حب الرياضيات من خلال تطبيقات عملية ممتعة، بعيدًا عن الأساليب التقليدية في التدريس.

وأُقيمت الفعالية أمس في الساحات الخارجية للمدرسة، حيث تم تحويل هذه الساحات إلى فضاءات تعليمية مفتوحة تتيح للطلبة حل المسائل الرياضية في بيئة مشوقة تحفز التفكير النقدي والإبداعي، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مدارس البحث العلمي في دبي نحو تطوير أساليب تدريس مبتكرة تعتمد على التفاعل المباشر، وتبتعد عن الطرق التقليدية، لجعل التعلم أكثر متعة وتأثيرًا.

تجربة تعليمية فريدة

ومن جهتها أكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة مدارس البحث العلمي، أن الفعالية جاءت لتكسر النمط التقليدي في تدريس مادة الرياضيات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز التفاعل بين الطلبة والمادة العلمية بطريقة جديدة وممتعة.

وأكدت حرص المدارس على تقديم تجارب تعليمية مبتكرة تساهم في تطوير قدرات الطلبة وتنمي مهاراتهم التحليلية، مفيدة بأن الرياضيات ليست مجرد معادلات وأرقام، بل هي أداة لفهم العالم من حولنا، لذلك، سعينا إلى تحويل التعلم إلى تجربة ممتعة تتيح للطلبة استكشاف الرياضيات من منظور جديد، وتُكسبهم مهارات حل المشكلات بطريقة إبداعية.

وذكرت أن الفعالية اعتمدت على منهجية تفاعلية فريدة، حيث تم إعداد محطات تعليمية متعددة، تضمنت ألغازًا رياضية، ومسابقات ذهنية، وتجارب حسابية ممتعة، إضافة إلى تحديات رياضية مبتكرة تحاكي المواقف الحياتية اليومية، مما ساعد الطلبة على استيعاب المفاهيم الرياضية بطريقة سهلة ومشوقة.