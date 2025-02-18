أمطار الخير تهطل على مناطق متفرقة في الإمارات

هطلت اليوم أمطار الخير على أنحاء متفرقة من الدولة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

وشهدت إمارة دبي سقوط أمطار خفيفة على مطار دبي الدولي ومنطقة جيل علي ومناطق متفرقة من الإمارة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس بسقوط أمطار متفرقة شملت مناطق في إمارة أبوظبي مع تباين في شدة الهطول.

وكشف المركز عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 12.8 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأشار "الوطني للأرصاد" إلى أن رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 6 قدم أحياناً اليوم الثلاثاء من الساعة 11:00 وحتى الساعه 11:00 من يوم غد الأربعاء.

إرشادات للقيادة الآمنة خلال الأمطار:

الإضاءة المنخفضة: استخدم المصابيح الأمامية ذات الإضاءة المنخفضة لتحسين الرؤية وتجنب انعكاسات الضوء.

فحص المكابح: تأكد من سلامة المكابح بعد عبور المناطق المغمورة بالمياه.

تجنب المناطق المنخفضة: ابتعد عن الوديان والمناطق المعرضة للتجمعات المائية.

تفقد مساحات الزجاج: تحقق من كفاءتها قبل الانطلاق لتأمين رؤية واضحة.

خفّض السرعة: التزم بسرعة منخفضة وحافظ على مسافة آمنة بين مركبتك والمركبات الأخرى.

تفادي تكثف البخار: استخدم مفتاح الهواء الخارجي لتجنب تشكل البخار على الزجاج الأمامي.

متابعة الأحوال الجوية: اعتمد على المصادر الرسمية للحصول على تحديثات الطقس وتجنب الشائعات.

أرقام الطوارئ للتواصل:

الرقم 901: للاستفسارات غير الطارئة.

الرقم 999: للحالات الطارئة فقط.