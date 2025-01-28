تحمي من أكبر الكوارث النووية.. "ملاجئ يوم القيامة" الفاخرة لأثرياء العالم فما سعرها؟

كشفت شركة متخصصة في التصميم الوقائي عن مجمع ملاجئ فخم بقيمة 300 مليون دولار لحماية العملاء الأثرياء من الكوارث .

وقالت شركة " SAFE"، التي يقع مقرها في ولاية فرجينيا، إن "ملاجئ يوم القيامة" المقرر افتتاحها في عام 2026 ستستوعب 625 شخصًا، بتكلفة تصل إلى 20 مليون دولار لكل وحدة من "مشروع "أرير" وفق موقع نيوز ويك.

وسيقدم المشروع الذي سمي على اسم مكان استراحة الطيور الجارحة، شبكة من المخابئ السكنية الفاخرة عبر 50 مدينة أمريكية، مع التخطيط لإنشاء 1000 موقع تابع في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لموقعه الشركة على الإنترنت فإن هذه المرافق "ستوفر دفاعاً قوياً ضد أشد التهديدات خطورة، بما في ذلك الكوارث النووية والنبضات الكهرومغناطيسية".

وسيتم افتتاح الموقع الأول في ولاية فرجينيا، بالقرب من واشنطن العاصمة، وسيبلغ تكلفة إنشاؤه 300 مليون دولار، وسيستضيف 625 من أغنى أغنياء العالم في حالة وقوع كارثة عالمية.

وستصل تكلفة كل مخبأ على حدة إلى 20 مليون دولار، وسيتمكن العملاء من الدخول إلى الحصن كلما شعروا بأن سلامتهم معرضة للخطر.

ويتضمن المجمع تحت الأرض برامج رعاية طبية وترفيهية تعمل بالذكاء الاصطناعي، كما سيضم مرافق لتناول الطعام الفاخر، ومسبحاً داخلياً، ومراكز غطس باردة، وصالة بولينج، وجدار تسلق وصالة بولينج.

و"توفر الخدمات الروبوتية المتطورة رعاية طبية واستجابة للطوارئ من الدرجة الأولى، بغض النظر عن الموقع" بحسب بيان للشركة.

وتحدث آل كوربي ونعومي كوربي، مؤسس ورئيس SAFE ومدير الاستعداد الطبي، إلى موقع Realtor.com، وقد حددا المستويات المختلفة للعضوية أنه يمكن أن يتحمل أرخص الأسعار ما وصفوه بـ "الرئيس التنفيذي الناجح إلى حد ما"، في حين أن "عضوية اللجوء" من المستوى الأعلى ستكون متاحة بدعوة فقط.

وصرح آل كوربي، مؤسس ورئيس شركة"SAFE" ، لمجلة فوربس: "تتضمن مساكن أيري التي لا يمكن اختراقها بيئات متوافقة مع معايير مرافق المعلومات المقسمة الحساسة لتحقيق أقصى درجات الخصوصية والأمان.

وتتميز كل منشأة بأجنحة طبية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتناول الطعام الفاخر، وبرامج العافية، والتي ستجمع بين الحماية والفخامة".