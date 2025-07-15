مصرف لبنان المركزي يحظر التعامل مع المؤسسات المالية لحزب الله

منع مصرف لبنان المركزي في تعميم اليوم الثلاثاء المؤسسات المالية المرخصة من أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله.

وأعلن المصرف نّه یحظر على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وھیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، أو غیره...)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلیًا أو جزئیًا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الأموال والجمعیات والھیئات غیر المرخصة كـ"جمعیة القرض الحسن" و"شركة تسھیلات ش.م.م." و"شركة الیسر للتمویل واللاستثمار" و"بیت المال للمسلمین" وغیرھا من المؤسسات والھیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، سیما لجھة:

- تقدیم أو تسھیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة.

- إنشاء أو تنفیذ ترتیبات تمویل أو إیجار أو إقراض.

- تسھیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت، من قبل الجمعیات أو الھیئات او الشركات المذكورة أعلاه وغیرھا أو من قبل أي من فروعھا".





وأشار مصرف لبنان إلى أنّ عدم التقید بأحكام ھذا القرار یعرض مرتكبیه للملاحقات القانونیة واتخاذ إجراءات قد تصل إلى حد: تعلیق أو سحب الترخیص، تجمید الحسابات والأصول، و الإحالة على ھیئة التحقیق الخاصة" وفق صحيفة النهار.

وفي تعميم لمصرف لبنان، أكد على أنّه سیقوم باتخاذ كل الإجراءات الإداریة والقانونیة المناسبة لفرض تطبیق أحكام ھذا القرار، على أن "يعمل بھذا القرار فور صدوره".