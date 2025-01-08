توقعات أرباح سامسونج للربع الرابع تقل كثيراً عن التقديرات

أصدرت سامسونغ إليكترونيكس اليوم الأربعاء تقديراً لأرباح التشغيل في الربع الرابع والذي جاء أقل من تقديرات المحللين بهامش كبير، إذ تخلفت عن منافستها إس.كيه هاينكس في توريد الرقائق عالية الجودة إلى إنفيديا.

أكبر شركة لصناعة شرائح الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون في العالم قدرت أرباح التشغيل بنحو 6.5 تريليونات وون (4.47 مليارات دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، مقابل 7.7 تريليونات وون قدرتها شركة سمارت إستيميت التابعة لمجموعة بورصات لندن.

وعلى الرغم من تسجيل أرباح التشغيل المتوقعة في الربع الرابع قفزة 131 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، فقد هوت 29 بالمئة عن الربع الثالث.

وانخفضت أسهم سامسونج واحدا بالمئة في التعاملات المبكرة، في حين ارتفعت سوق كوريا الجنوبية الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة.

وقالت سامسونج في بيان إن أرباح شرائح الذاكرة في الربع الرابع تضررت بسبب ارتفاع تكاليف البحث والتطوير والاستثمارات في القدرة التصنيعية لعمليات الرقائق المتقدمة، وفي ظل تباطؤ الطلب على شرائح الذاكرة التقليدية المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

* أداء مخيب للآمال

وأضافت أن الأرباح انخفضت في أعمالها غير المرتبطة بشرائح الذاكرة، والتي تشمل تصنيع الرقائق التعاقدية وتصميم الرقائق المنطقية، بسبب انخفاض معدلات الاستخدام في مصانعها وارتفاع تكاليف البحث والتطوير.

وفيما يتعلق بأرباح أعمال الأجهزة، التي تشمل الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية، قالت سامسونج إنها انخفضت بسبب التأثير المتلاشي لمبيعات نماذج الهواتف المحمولة الجديدة والمنافسة المتزايدة.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قدمت في أكتوبر اعتذارا نادرا عن أدائها المخيب للآمال في الربع الثالث وقالت إنها تحقق تقدما في توريد شرائح الذكاء الاصطناعي إلى إنفيديا.

لكنها لم تقدم أي تحديث منذ ذلك الحين، وقال محللون إن التأخيرات في تزويد إنفيديا بشرائح عالية الجودة مستمرة في التأثير على أرباح سامسونج.

(الدولار = 1454.6000 وون)