نونو يحث لاعبي فورست على التحلي بالتواضع والواقعية ولفرهامبتون

لا يبدو نونو إسبريتو سانتو مدرب نوتنجهام فورست منبهرا بالأداء المتميز لفريقه والذي دفعه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه السادس على التوالي بانتصاره خارج أرضه على ولفرهامبتون واندرارز أمس الاثنين.

ولم يكن فوز فورست 3-صفر ولفرهامبتون بدون سابق إنذار لكنه تقاسم صدارة أكبر انتصاراته هذا الموسم والذي شهد حفاظه على نظافة شباكه للمرة التاسعة وجعله يتأخر بفارق ست نقاط فقط عن ليفربول المتصدر الذي يستضيفه الأسبوع المقبل. ويرجع الفضل في فوز الضيوف لأداء الحارس ماتز سيلس في الشوط الأول والأداء الحاسم للفريق والذي جعله يسجل ثلاثة أهداف من ثلاث تسديدات على المرمى.

وقال نونو لشبكة سكاي سبورتس "أشعر بالسعادة. نعمل بجدية كبيرة لتحقيق ما وصلنا إليه. كانت مباراة اليوم (أمس) صعبة. حصل ولفرهامبتون على فرص وكان ماتز سيلس مذهلا في الحفاظ على حظوظنا في المباراة. أنا فخور حقا بأداء اللاعبين والرغبة في الهجوم والتسجيل. "إنها مسابقة صعبة للغاية.

نواجه دائما منافسين أقوياء. يتعين علينا أن نتحلى بالتواضع. لم نحقق أي شيء بعد، يجب علينا العمل حتى النهاية وهذا من شأنه أن يقودنا للحظات جيدة".

وقال المدرب البرتغالي إنه لا يزال يتحلى بالتواضع والواقعية رغم أداء فريقه المتميز الذي حصد 40 نقطة من 20 مباراة، ليعادل عدد نقاط ليستر سيتي في نفس المرحلة من موسم 2015-2016 عندما توج بلقب الدوري بشكل مفاجئ.

وقال "طموحي هو نفسه دائما. كجهاز فني لدينا هذا الطموح الطبيعي لتطوير أداء اللاعبين، وهذا هو ما نهتم به. إذا طورنا أداء اللاعبين فإن الفريق سيتحسن، وإذا تحسن فإن النادي هو الآخر سيتحسن وستكون المدينة سعيدة".

ويعتقد إسبريتو سانتو أن ثقة لاعبيه في أنفسهم ستكون مرتفعة عندما يستضيفون ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال "الأداء والنتائج تساعدان على اكتساب الثقة - رأيت كالوم هودسون-أودوي وأنتوني إيلانجا اليوم (أمس)، كانا واثقين من نفسهما وتسببا في الكثير من المشاكل لولفرهامبتون".