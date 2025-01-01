رئيس تايوان: أرحب بالتعامل مع الصين على أساس المساواة والاحترام

رحب الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته اليوم الأربعاء بإجراء تعاملات سليمة ومنتظمة أساسها المساواة والاحترام مع الصين، لكنه تساءل عما إذا كان لدى بكين حسن نوايا نظرا لعرقلتها أشياء بسيطة مثل السياحة.

وفي السابق عرض لاي، الذي تولى منصبه في مايو، إجراء محادثات مع الصين بشكل منتظم، إلا أن عرضه قوبل بالرفض. فالصين تعتبر تايوان، إقليما تابعا لها وتصف لاي بأنه "انفصالي". ويقول لاي إن شعب تايوان وحده القادر على تقرير مستقبله.

وقال لاي في مؤتمر صحفي بمناسبة العام الجديد إن الصين تمنع التعاملات الطبيعية من خلال فرض قيود على زيارة السياح الصينيين للجزيرة أو الطلاب الذين يدرسون فيها، في حين لا تنطبق قيود مماثلة على التايوانيين الذين يذهبون إلى الصين.

وأضاف "لكنني أريد أن أؤكد على هذا: أن تايوان تأمل في تعاملات سليمة ومنتظمة مع الصين بموجب مبادئ المعاملة بالمثل والاحترام".

وأردف لاي قائلا إنه ينبغي على الصحفيين أن يسألوا الصين لماذا يستطيع مواطنوها السفر بحرية إلى دول مثل الولايات المتحدة واليابان، لكنها تفرض كل هذه الضوابط عندما يتعلق الأمر بتايوان.

وتساءل "هل هذا حقا إظهار لحسن النية تجاه تايوان؟ ألا يمكنهم التعامل مع الجميع على قدم المساواة؟".

وتبادل الجانبان الاتهامات مرارا بشأن القيود المفروضة على السياحة والسفر.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الثلاثاء في خطاب بمناسبة العام الجديد إن لا أحد يمكنه منع "إعادة توحيد" الصين مع تايوان.