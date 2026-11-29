في الوقت الذي ترسم فيه الجغرافيا حدود الدول، ترسم الإنجازات حدود تأثيرها في العالم، وبين المساحتين صنعت دولة الإمارات لنفسها حضوراً يتجاوز موقعها على الخريطة، لتصبح ملتقى للحضارات ومنصة للحوار الدولي. وبينما تستعد الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، تتجدد ملامح هذا الحضور العالمي، الذي يمتد من استضافة «إكسبو 2020 دبي» ومؤتمر الأطراف «كوب 28»، إلى مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وصولاً إلى سلسلة من القمم والمؤتمرات الدولية التي تتناول مستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا والاستدامة والأمن.

في عام 2023، كانت الإمارات في قلب المشهد المناخي العالمي، حين استضافت مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي جمع ممثلي نحو 200 دولة، وأسفر عن «اتفاق الإمارات»، الذي تضمن الدعوة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، إلى جانب تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.

وقبل ذلك، قدمت الدولة نموذجاً لقدرتها على جمع العالم من خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي شهد مشاركة 192 دولة، واستقطب أكثر من 24 مليون زيارة، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ليشكل مساحة للتبادل الحضاري والمعرفي وعرض الابتكارات والتجارب الإنسانية.

وبين «إكسبو» و«كوب 28»، برزت قدرة الإمارات على الانتقال من احتضان حوار الحضارات إلى استضافة المفاوضات بشأن مستقبل الكوكب.

تعاون دولي

وامتد الحضور الإماراتي إلى ملفات الأمن والعدالة، باستضافة أبوظبي الدورة الـ15 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2026، الذي ناقش تحديات الجرائم العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية وغسل الأموال، وتوظيف التكنولوجيا في تطوير منظومات العدالة.

كما استضافت أبوظبي عام 2024 المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، الذي ناقش مستقبل التجارة الدولية وتحديات الاقتصاد العالمي، فضلاً عن استضافتها المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة عام 2025، الذي تناول حماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية.

وتعكس هذه الاستضافات تنوع الملفات الدولية التي تحتضنها الإمارات، واتساع نطاق حضورها ليشمل القضايا الاقتصادية والأمنية والبيئية.

صناعة المستقبل

وفي موازاة ذلك، تشكل القمة العالمية للحكومات في دبي منصة دولية لاستشراف التحولات المستقبلية، تجمع قادة الدول والمسؤولين والخبراء لمناقشة مستقبل الإدارة الحكومية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والتنمية.

وفي القطاع التكنولوجي، يستقطب معرض «جيتكس غلوبال» كبرى شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والمبتكرين، فيما يجمع معرض دبي للطيران أبرز الشركات العالمية العاملة في قطاع الطيران والفضاء.

ولا ينفصل هذا الزخم الدولي عن منظومة متكاملة من المقومات، تجمع بين الانفتاح الثقافي والاستقرار والربط الجوي العالمي والبنية التحتية المتطورة والخبرات التنظيمية المتراكمة، فضلاً عن توظيف استضافة الأحداث الكبرى في تعزيز الشراكات الاقتصادية والمعرفية وترسيخ جسور التواصل بين الشرق والغرب.

استحقاقات عالمية

وتستعد الإمارات لفتح فصل جديد من حضورها الدولي، باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي، بالشراكة مع السنغال، لمناقشة تحديات الأمن المائي العالمي، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغير المناخي.

وتمتد أجندة الاستضافات المستقبلية إلى عام 2027، الذي يشهد انعقاد القمة العالمية للحكومات والمؤتمر العالمي للمهندسين، إلى جانب استحقاقات دولية متخصصة في مجالات العلوم والاقتصاد والتنمية.

كما تستعد دبي لاستضافة المؤتمر العالمي لطب العيون والمؤتمر العالمي للعناية المركزة والحرجة عام 2028، وصولاً إلى مؤتمر «سايبوس» العالمي للخدمات المالية عام 2029.

وبين مؤتمرات انعقدت وأخرى تستعد الدولة لاحتضانها، تتشكل ملامح حضور يتجاوز المفهوم التقليدي للاستضافة، فالقيمة الحقيقية لهذه الأحداث لا تكمن في جمع العالم تحت سقف واحد فحسب، وإنما في إتاحة الفرصة أمامه لتحويل الحوارات إلى شراكات، والتحديات إلى فرص، والأفكار إلى مشروعات.

وفي زمن تتسع فيه المسافات بين الدول، تكتسب القدرة على جمعها قيمة استراتيجية تتجاوز حدود الجغرافيا، لتصبح الإمارات وجهة يلتقي فيها العالم لمناقشة حاضره ورسم ملامح مستقبله.