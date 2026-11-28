تسبب رصد طائرة مسيرة في تعطيل العمليات بمطار كولونيا-بون مساء أمس الجمعة لمدة ساعتين ونصف الساعة تقريبا، مما دفع السلطات إلى تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط.

وقالت متحدثة باسم المطار إنه تم رصد الطائرة في السماء فوق المطار قبل الساعة العاشرة مساء بقليل (التاسعة مساء بتوقيت جرينتش).

وأجرت الشركة الألمانية المسؤولة عن خدمات الملاحة الجوية تحقيقا بشأن الواقعة، وأعلنت زوال الخطر بعد منتصف الليل بقليل.

وقال المطار إن حركة الطيران استؤنفت منذ ذلك الحين.

ولم يقدم كل من مشغل المطار أو شركة خدمات الملاحة الجوية أي تفاصيل إضافية بشأن الحادث.