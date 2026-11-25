

ركزت الدورة السابعة من قمة التعليم 2026، التي نظمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بالتعاون مع مؤسسة «آي دي بي للتعليم»، على تعزيز قدرات المرشدين الأكاديميين والمهنيين في المدارس الخاصة، وتمكينهم من توجيه الطلبة نحو المسارات التعليمية والمهنية التي تتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم ومتطلبات سوق العمل.

وشهدت القمة، التي أقيمت تحت شعار «بناء جيل المستقبل: مرنون اليوم مستعدون للغد»، مشاركة مرشدين أكاديميين من المدارس الخاصة في الإمارة، إلى جانب قيادات حكومية وتربويين وخبراء من قطاعات مهنية مختلفة. وتضمن برنامجها جلسات تفاعلية وورش عمل وبرامج للتطوير المهني، تناولت سبل تحسين خدمات الإرشاد وتعريف الطلبة بالفرص التعليمية والمهنية، ومساعدتهم على الاستعداد للتحولات في سوق العمل.

توجيه مبكر

وأكدت فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أهمية مساعدة الطلبة على اكتشاف نقاط قوتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على التكيف مع المتغيرات، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويمكّنهم من استكشاف المسارات التعليمية والمهنية المتاحة.

وأوضحت أن المرشدين الأكاديميين يؤدون دوراً محورياً في ربط الطلبة بالتربويين والجامعات والقطاعات المهنية، وفتح آفاق جديدة أمامهم، مشيرة إلى أن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تستهدف إتاحة الفرص لكل متعلم وتوفير التوجيه والخبرات التي تساعده على رسم مستقبله ومواصلة التعلم.

أولوية



من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة، أن تمكين الطلبة من اختيار مساراتهم التعليمية والمهنية وفق قدراتهم واهتماماتهم يمثل أولوية، موضحة أن الهيئة طورت منظومة للإرشاد الأكاديمي والجاهزية المهنية تحدد توقعات واضحة للمؤسسات التعليمية، وتدعم تقديم خدمات إرشادية عالية الجودة منذ المراحل الدراسية الأولى وحتى التخرج.

وأضافت أن المنظومة تساعد الطلبة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم والاستعداد للمتغيرات، مثمنة دور مؤسسة «آي دي بي للتعليم» في دعم الطلبة وتعريفهم بالفرص التعليمية المتاحة.

فرص الابتعاث



واستعرض المشاركون خلال إحدى الجلسات الفرص التي يوفرها برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين، للالتحاق بجامعات عالمية مرموقة وبناء مسارات أكاديمية ومهنية تتوافق مع طموحاتهم.

ويدعم البرنامج 271 طالباً وطالبة يدرسون في نحو 55 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل الدولة وخارجها، من بينها جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً، فيما يدرس 149 مبتعثاً في جامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.

ويستند اختيار الطلبة إلى معايير تشمل التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى ارتباط التخصص باحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في دبي.

ربط التعليم

وأكد عماد شاوي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة «آي دي بي للتعليم»، أن دور المؤسسة يمتد إلى تعزيز الشراكات والحوارات التي تساعد الشباب على تطوير قدراتهم على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، إلى جانب دعم مسيرتهم التعليمية.

وأشار إلى أن فهم تطلعات الطلبة والمتطلبات المتغيرة في قطاع التعليم وسوق العمل يعزز التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، ويسهم في إعداد الشباب للمستقبل.

وناقشت القمة، خلال جلسة بعنوان «من التعليم إلى التوظيف»، بمشاركة ممثلين عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ومؤسسة «آي دي بي للتعليم»، سبل تعزيز الصلة بين التعليم وسوق العمل، ودعم انتقال الطلبة إلى التعليم العالي وتهيئتهم للانخراط في الحياة المهنية.

وفي سياق متصل، تتعاون الهيئة مع مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة لتأسيس «شبكة قادة التعليم العالي في دبي»، بهدف تبادل الخبرات ودعم البحث والابتكار وتنمية المهارات، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات القطاعات الاقتصادية والمهنية.