







أعلنت بلدية دبي أنها أنجزت أول حزمتين من مشاريع الصرف الصحي الحيوية التي تخدم مناطق رئيسة ومهمة في الإمارة، ضمن مشروع تنفذه لربط مشاريع المطورين بشبكة الصرف الصحي لبلدية دبي، وتشمل الحزمتين أنفاقاً رئيسة يستفيد منها 282 ألف شخص وتصل أطوال الأنفاق تقريباً إلى 22 كيلومتراً تحت الأرض يستخدم فيها أنواع متخصصة من الحفارات، والتي ساعدت البلدية على تسريع الإجراءات وتقليل المخاطر على المناطق التي تشملها، بتكلفة إجمالية تصل إلى 399 مليون درهم.

وأوضحت البلدية أن أعماق الأنفاق تصل إلى أكثر من 10 أمتار تحت سطح الأرض، وتتضمن 12 كيلومتراً من خطوط الصرف الصحي بأقطار تصل إلى أكثر من 1.5 متر.

جهود مستمرة

ويأتي المشروع في إطار جهود بلدية دبي المستمرة لتطوير بنية تحتية متطورة تواكب النمو المتسارع لإمارة دبي واستجابة لمتطلبات توسعها العمراني، ويهدف المشروع إلى ربط مشاريع المطورين بشبكة الصرف الصحي الرئيسة عبر شبكة متكاملة من خطوط الربط، حيث يتضمن المشروع عدداً من مناطق المطورين، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، وضمان استمرارية خدماتها بكفاءة عالية واستدامة طويلة الأمد، تدعم الجاهزية الشاملة للبنية التحتية لمواكبة احتياجات دبي المستقبلية.

كفاءة

واعتمدت بلدية دبي في التنفيذ على استخدام أنواع متخصصة من حفارات الأنفاق، لعبت دوراً رئيساً في تسريع وتيرة العمل وإنجاز الإجراءات بكفاءة ودقة عالية، وتقليل المخاطر على المجتمعات والمناطق الحيوية المحيطة بمواقع العمل، وضمان سلامة الشبكات والمحطات وتجهيزها بأحدث المعدات الكهروميكانيكية، بما يعزز معايير الصحة والسلامة العامة في إمارة دبي. ويجسد المشروع التزام بلدية دبي بتطبيق أفضل الممارسات الهندسية والبيئية لتطوير مرافق البنية التحتية، وتوفير بيئة مستدامة تلبي تطلعات الإمارة التنموية، وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي والعمراني بخطى ثابتة ومدروسة.