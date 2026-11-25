

حددت وزارة التربية والتعليم أربع حالات استثنائية يُسمح فيها للطلبة بأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي عن بُعد، شريطة الحصول على موافقة إدارات المدارس، مؤكدة أن الأصل في تطبيق الاختبارات المركزية هو الحضور الفعلي للطلبة في المؤسسات التعليمية.



وأوضحت الوزارة، في الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الدراسي 2026-2027، أن الحالات تشمل الطلبة من أصحاب الهمم ممن لا يستطيعون أداء الاختبارات حضورياً، والطلبة الذين يخضعون للعلاج داخل الدولة أو خارجها، والطلبة الموجودين خارج الدولة لعذر مقبول، فضلاً عن الطلبة في مراكز احتجاز الأحداث القاصرين.



وأكدت الوزارة ضرورة تواصل ولي الأمر مع إدارة المدرسة في حال غياب ابنه عن أحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي، مشددة على أهمية حرص جميع الطلبة على أداء الامتحانات خلال الفترة الرئيسية المحددة في الجداول المعتمدة، لاسيما أن الاختبارات التعويضية تتضمن أسئلة بمستويات صعوبة أعلى مقارنة باختبارات الفترة الرئيسية.



وأشارت إلى عدم وجود فترة مستقلة للاختبارات التعويضية في الفصل الدراسي الثالث، إذ تُعقد خلال فترة اختبارات الإعادة، ولا تُتاح فرصة إعادة أخرى للطالب الذي لا يجتاز الاختبار التعويضي في نهاية العام الدراسي.



دعم تقني

وألزمت الوزارة المدارس ببذل كل ما في وسعها لمعالجة المشكلات التقنية التي قد تواجه الطلبة خلال فترة أداء الامتحانات الإلكترونية، وضمان انتهاء جميع الطلبة من أداء اختباراتهم، فضلاً عن تزويد الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة حاسوب بالأجهزة حال توافرها لدى المدارس، أو وضع جدول زمني لاستخدام مختبرات الحاسوب المدرسية، مع إتاحة خيار الاختبار غير المتصل بالإنترنت.



وأوضحت أن الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي تستهدف طلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، فيما تشمل اختبارات الفصل الدراسي الأول نواتج التعلم المقررة خلال الفصل ذاته