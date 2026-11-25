



أكدت الدكتورة نسيم رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، أن البلدية تعزز منظومتها الرقابية والتفتيشية على مختلف المنتجات الغذائية المتداولة في الإمارة، بما يشمل الأغذية المباعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البيع الإلكتروني، إلى جانب المنشآت الغذائية المرخصة، وذلك في إطار جهودها لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.



وأوضحت في تصريح لــ"البيان" أن منافذ دبي تستقبل يومياً أكثر من 1000 شحنة غذائية، بينما يتجاوز عدد الزيارات التفتيشية التي تنفذها البلدية على المؤسسات الغذائية 60 ألف زيارة سنوياً، مبينة أن المؤشرات الرقابية الدورية أظهرت تحقيق مستويات متقدمة من الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية المعتمدة، بما يعكس كفاءة المنظومة الرقابية والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان سلامة وجودة الأغذية المتداولة في الإمارة.



تفتيش دوري

وقالت الدكتورة نسيم رفيع أن المنتجات الغذائية التي تطرحها المؤسسات المرخصة تخضع لعمليات تفتيش روتينية ودورية، فيما تواكب البلدية التوسع المتزايد في أنشطة البيع الإلكتروني، ولا سيما الأغذية المطبوخة والمعبأة التي يتم تسويقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال التنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بما يدعم المشاريع الشبابية والناشئة ويضمن ممارسة أنشطتها وفق الاشتراطات التنظيمية المعتمدة.



مشاريع منزلية

وأشارت إلى أن المشاريع المنزلية تخضع لتفتيش أولي قبل بدء نشاطها، إلى جانب تنفيذ عمليات سحب عينات عشوائية من المنتجات الغذائية وفحصها مخبرياً، سواء من خلال الزيارات التفتيشية أو عبر الشراء المباشر، للتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات سلامة الغذاء. وفي حال رصد أي مخالفة أو عدم مطابقة، يتم التواصل مع صاحب الرخصة أو الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة لتحديد مصدر المنتج.



اشتراطات

وأوضحت الدكتور نسيم رفيع أن الاشتراطات المطبقة تراعي طبيعة الأنشطة الغذائية وحجمها، مع التركيز على الجوانب الأساسية المرتبطة بسلامة الغذاء، بما في ذلك أساليب التخزين والنظافة والنقل، لافتة إلى وجود تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لتنظيم الجوانب المتعلقة بشركات التوصيل، والتأكد من نظافة صناديق حفظ الأغذية ونقلها، بما يحافظ على سلامة المنتجات حتى وصولها إلى المستهلك.



أدلة إرشادية

وقالت إن بلدية دبي أعدّت أدلة إرشادية متخصصة لمختلف الفئات العاملة في هذا المجال، تشمل المشاريع الشبابية والمنزلية، والبائعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشركات التوصيل، والمطاعم والكافتيريات، بهدف توضيح متطلبات سلامة الغذاء وتعزيز الوعي بالاشتراطات الواجب الالتزام بها.



رقابة استباقية

وأكدت أن هذه الجهود تدعم توجه بلدية دبي نحو الانتقال إلى نموذج رقابي استباقي قائم على البيانات والتحليل الذكي، يسهم في رفع مستويات الامتثال، وتعزيز كفاءة عمليات التفتيش، وتطوير أدوات الرقابة بما يواكب التحولات المتسارعة في أنماط إنتاج الأغذية وتسويقها وبيعها، وصولاً إلى حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع وترسيخ مكانة دبي مدينة آمنة وصحية ومستدامة.