

أكدت إدارات مدارس عدم مواجهة طلبة صفوف النقل أي مشكلات تقنية خلال تأدية امتحانات مادة الرياضيات الإلكترونية، في اليوم الأول من اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026-2027، مشيرة إلى انتظام دخول جميع الطلبة إلى المنصة الامتحانية في الموعد المحدد، دون معوقات تقنية.



وأوضحت الإدارات أن الطلبة استهلوا امتحانات مادة الرياضيات بالجزء الورقي، الذي انتهوا من تأديته، قبل الانتقال إلى الجزء الإلكتروني، الذي يواصلون أداءه حالياً داخل اللجان الامتحانية، وسط أجواء من الهدوء والانضباط.



وأضافت أن فرق الدعم الفني موجودة بالفعل داخل اللجان الامتحانية، لضمان التدخل الفوري في حال حدوث أي عارض تقني، بما يكفل استمرارية الاختبارات وعدم التأثير في الوقت المخصص للطلبة للإجابة عن الأسئلة.



وأشارت إلى أن الاستعدادات المسبقة لعقد الامتحانات الإلكترونية، والتأكد من جاهزية الأجهزة وشبكات الاتصال بالإنترنت، أسهمت في انتظام سير العملية الامتحانية منذ انطلاقها، وتوفير بيئة مناسبة للطلبة تمكنهم من التركيز على الإجابة عن الأسئلة دون أي معوقات تقنية.