



كشفت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، لـ«البيان»، أن 149 طالباً وطالبة من الملتحقين ببرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي يدرسون ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، بما يعكس قدرة الكفاءات الوطنية على المنافسة الأكاديمية عالمياً، ويجسد توجهات دبي نحو الاستثمار في إعداد قيادات المستقبل.



وأوضحت أن البرنامج يدعم 271 طالباً وطالبة، موزعين على نحو 55 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل دولة الإمارات وخارجها، من بينها جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً.



وأضافت أن البرنامج يركز على تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز التنافسية العالمية وإعداد قيادات المستقبل ورفع مستوى الجاهزية المهنية، بما يواكب تطلعات دبي التنموية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.



جاء ذلك خلال فعاليات الدورة السابعة من «قمة التعليم 2026»، التي نظّمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بالتعاون مع مؤسسة «آي دي بي للتعليم»، بمشاركة قيادات حكومية وتربويين وخبراء من مختلف القطاعات المهنية، ومرشدين أكاديميين من كافة المدارس الخاصة في الإمارة، لمناقشة دور التعليم في إعداد الأجيال الجديدة لمواكبة متغيرات المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033.



وركزت القمة، التي أُقيمت تحت شعار «بناء جيل المستقبل: مرنون اليوم، مستعدون للغد»، على تعزيز قدرة الطلبة على التكيف مع المتغيرات، ورفع جاهزيتهم للمستقبل، وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية بشأن مساراتهم التعليمية والمهنية.



وناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بين المدارس والمرشدين الأكاديميين والجهات الحكومية والقطاعات المهنية، بما يسهم في تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والثقة اللازمة لاستكشاف الفرص المستقبلية والاستفادة منها.



اشتراطات أكاديمية

واستعرضت هيئة المعرفة والتنمية البشرية خلال القمة تفاصيل البرنامج واشتراطات القبول وفق المناهج التعليمية المختلفة، ومعايير اختيار الجامعات والتخصصات، وآليات متابعة الطلبة بدءاً من القبول الجامعي وصولاً إلى التخرج والتوظيف.



وأوضحت أن البرنامج يراعي تنوع المناهج والمسارات التعليمية، ويحدد متطلبات أكاديمية تتناسب مع طبيعة كل منهاج، بما يتيح للطلبة المتفوقين فرص الالتحاق به.



80% لطلبة النخبة

ويشترط البرنامج لطلبة منهاج وزارة التربية والتعليم في المسار العام الحصول على معدل لا يقل عن 90% في الثانوية العامة، و650 درجة في قسم الرياضيات باختبار SAT، و6 درجات في اختبار «آيلتس»، أو 60 درجة في اختبار «توفل» عبر الإنترنت.



ويبلغ الحد الأدنى لمعدل طلبة المسار التطبيقي 90%، مع الحصول على 650 درجة في اختبار SAT للرياضيات، فيما يبلغ معدل القبول لطلبة المسار المتقدم 85%، ومسار النخبة 80%، إلى جانب استيفاء متطلبات اختبارات الرياضيات واللغة الإنجليزية المقررة للمسار العام.



المناهج الدولية

وتتضمن اشتراطات المنهاج البريطاني الحصول على تقدير B في مادتين من المستوى المتقدم A-Level، أو تقدير A في أربع مواد من المستوى المتقدم الفرعي AS-Level، أو الحصول على مؤهل BTEC من المستوى الثالث بواقع 120 وحدة دراسية معتمدة، وبتقدير DD على الأقل، مع إمكانية الجمع بين المؤهلات وفق متطلبات المعادلة.



ويشترط لطلبة المنهاج الأمريكي الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75، ودرجة 4 فأعلى في مادتين من مواد AP، أو 650 درجة في اختبار SAT للرياضيات، إلى جانب 6 درجات في «آيلتس»، أو 60 درجة في «توفل».



أما طلبة منهاج «سابيس»، فيشترط حصولهم على معدل لا يقل عن 85%، إلى جانب الحصول على 650 درجة في اختبار SAT للرياضيات و6 درجات في «آيلتس»، أو تقدير A في مادتين من المستوى المتقدم الفرعي AS-Level، أو درجة 4 فأعلى في مادتين من مواد AP، بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.75.



تصنيفات عالمية

وتتضمن معايير اختيار التخصصات حصول الطالب على قبول في برنامج أكاديمي مصنف ضمن أفضل 100 برنامج في العالم، استناداً إلى تصنيفي QS و«تايمز للتعليم العالي».