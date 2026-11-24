تواجه العملية السياسية في العراق اختباراً جديداً هو الأخطر منذ تولي علي الزيدي رئاسة الحكومة العراقية في مايو الماضي، وأصدر قراراً بتكليف وزارة النفط بإدارة حقول نفط في مناطق تحت سيطرة إقليم كردستان العراق، وهي خطوة اعتبرتها أربيل "مثيرة للاستغراب" و"غير مقبول" بحسب بيان رسمي، في تناقضات تعيد إلى الأذهان الصدام العسكري بعد استفتاء إقليم كردستان في أكتوبر 2017 حين تقدمت القوات العراقية وميليشيات الحشد في مناطق سيطرت عليها قوات البيشمركة.

ومنذ تولي الزيدي رئاسة الحكومة أطلق حملة ضد الفساد نتج عنها استعادة مئات الملايين من الدولارات واعتقال وملاحقة عدد كبير من المسؤولين وقيادات الأحزاب، لكن الإجراءات اتخذت منحى أكبر هذا الشهر حين وجه الزيدي القوات العراقية لطرد ميليشيا موالية لإيران من منطقة جرف الصخر القريبة من بغداد، وكان هذا أول صدام يخوضه الزيدي على مستوى الأحزاب.

اما الخطوة الحالية، أي فرض السيرة على حقول نفط تحت إدارة إقليم كردستان، وقرار تسليم المعابر الحدودية الكردية للسلطات العراقية هو أعلى إجراء يتخذه الزيدي من حيث النطاق الجغرافي والتأثير وحتى الرمزية، فللمرة الأولى قد يفقد إقليم كردستان إدارة المعابر منذ عام 1991 فضلاً عن احتمال تجفيف واردات الإقليم "خارج الموازنة العراقية" التي تأتي من مبيعات نفط وغاز ورسوم معابر، ومن المرجح ان تكون هناك تداعيات قانونية بخصوص العقود السارية مع شركات نفط وغاز في حقول الإقليم.

ويشمل أمر الزيدي، الذي أعلنه مكتبه اليوم، حقول النفط في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، ويأتي في أعقاب تحقيق حول عمليات تهريب نفط في (شركة نفط الشمال) الحكومية التي تدير حقول النفط والغاز ‌في شمال البلاد.

وذكر بيان صدر عن مكتبه أن هذه التوجيهات جاءت "انطلاقا من مبدأ أن السيادة الوطنية لا تتجزأ، وأن حماية ثروات العراق معركة وجود تضع بها الدولة حدا فاصلا لكل أشكال ‌التهريب".

كما أصدر الزيدي أوامر لهيئة المنافذ الحدودية بتسلم جميع المعابر في ‌إقليم كردستان، الذي له حدود مع تركيا وإيران وسوريا، في خطوة أخرى تتحدى مباشرة ‌مسعى السلطات الكردية المستمر منذ ‌عقود لإدارة شؤونها بنفسها. ووجه حكومة إقليم كردستان بعدم منح موافقات لتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية إلا من خلال وزارة النفط الاتحادية.

وقرر ​الزيدي في الوقت ذاته ‌إعفاء رئيس هيئة المنافذ ​الحدودية من منصبه، كما قرر إيقاف المدير العام ⁠لشركة نفط الشمال ومعاونيه عن العمل لحين استكمال التحقيقات.

في المقابل، نقلت ‌شبكة ​رووداو الكردية عن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق القول ⁠اليوم الثلاثاء إن قرار الحكومة الاتحادية بفرض ‌سيطرة مركزية على النفط ‌والمعابر الحدودية "مثير للاستغراب ‌وغير مقبول ‌على الإطلاق".

وأضاف مسرور بارزاني أن "القرارات لا تتوافق مع مضمون المباحثات التي أجريناها سابقاً مع السلطات في بغداد".