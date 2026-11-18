



تُوّجت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة بجائزة «أفضل مبادرة مبتكرة» على مستوى الإمارة، عن منصتها الرقمية «مزرعتي»، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي والحيواني، من خلال توظيف الحلول الرقمية المبتكرة.

وجاء التكريم ضمن فعاليات أيام الشارقة للابتكار، التي أُقيمت في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تحت مظلة «الإمارات تبتكر 2026»، حيث سلّم الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، الجائزة إلى سالم عبدالله الكعبي، مدير الدائرة، بحضور فريق عمل المنصة.

وتوفر «مزرعتي» منظومة رقمية متكاملة تسهم في اختصار الإجراءات وتيسير وصول المستفيدين إلى الخدمات، بما يدعم توجهات حكومة الشارقة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وأكد سالم عبدالله الكعبي أن الفوز بالجائزة يعكس جهود الدائرة في ترجمة رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لبناء منظومة غذائية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار.

وأشار إلى أن التكريم يمثل حافزاً لمواصلة تطوير الحلول النوعية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى ممارسات عملية ترتقي بجودة الخدمات، وتسهم في بناء قطاع زراعي وحيواني أكثر كفاءة واستدامة.