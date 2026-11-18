



كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال مشاركتها في أسبوع دبي للمستقبل 2026، عن خطط لاختبار نموذج أولي لتوربين لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى 25 ميجاواط، بهدف دراسة إمكانية توظيفه في تشغيل تجهيزات حرم الطريق، بما يشمل أعمدة الإنارة والإشارات المرورية وغيرها من الأجهزة ذات الاحتياجات المنخفضة من الطاقة، ضمن جهودها لتطوير حلول تدعم استدامة البنية التحتية وكفاءة استخدام الطاقة في منظومة النقل.

وأوضحت منى عبدالرحمن العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، أن المشروع يجري تطويره بالتعاون مع «دبي للمستقبل» وجامعة ميونستر الألمانية وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي «RIT»، مشيرة إلى اختيار منطقة الخوانيج مبدئياً لإجراء التجربة في 3 مواقع، على أن تبدأ الاختبارات نهاية ديسمبر المقبل، وتستمر حتى منتصف عام 2027، لتقييم أداء النموذج ومدى ملاءمته للاستخدام في البيئة المحلية.

نتائج علمية

وأضافت أن التجربة تستهدف الوقوف على قدرة التوربين على التقاط طاقة الرياح وتحويلها إلى كهرباء يمكن الاستفادة منها في تشغيل بعض تجهيزات الطريق، من خلال قياس حجم الطاقة المنتجة في ظروف التشغيل الفعلية، ومقارنتها باحتياجات الأجهزة المستهدفة، بما يتيح تحديد الاستخدامات الأكثر ملاءمة لهذه التقنية، وبناء الخطوات اللاحقة للمشروع على نتائج عملية.

وذكرت العصيمي أن آلية توظيف الكهرباء المنتجة ستعتمد على طبيعة الأجهزة المراد تشغيلها واحتياجاتها، إذ يمكن استخدامها بصورة مباشرة، أو تخزينها في بطاريات وإعادة استخدامها عند الحاجة، على أن تحدد الآلية الأنسب في ضوء نتائج التجربة والمتطلبات الفنية والتشغيلية للأجهزة المستهدفة.

حلول للتبريد

وأوضحت أنه بالتوازي مع ذلك، تدرس الهيئة، بالتعاون مع عدد من الجامعات، مجموعة من المشاريع البحثية المبتكرة، تشمل استكشاف إمكانية توليد الطاقة الكهربائية من الاهتزازات الناتجة عن حركة القطارات على مسارات مترو دبي، وتطوير حلول لتبريد ممرات المشاة وتحديد المسارات الأكثر ملاءمة للتظليل، إلى جانب تحليل بيانات دراجات التوصيل لتحسين كفاءة عملياتها، وتطوير علامات أرضية مضيئة لتعزيز السلامة المرورية، فضلاً عن دراسة تقنيات الشحن اللاسلكي للحافلات العامة، في إطار توجه الهيئة نحو توظيف البحث العلمي والتقنيات الحديثة لتطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة منظومة النقل، وتعزيز استدامتها، وتحسين تجربة مستخدمي وسائل المواصلات.

وفي ما يتعلق باسترجاع الطاقة، قالت العصيمي إن أحد البحوث يستهدف الاستفادة من الاهتزازات على مسارات المترو، عبر تركيب أجهزة تلتقط الطاقة الناتجة عنها وتحولها إلى كهرباء يمكن إعادة استخدامها وتغذيتها إلى الشبكة، موضحة أن الفكرة تقوم على دراسة إمكانية استثمار هذه الاهتزازات بوصفها مصدراً للطاقة المسترجعة.

وأضافت أن هذا المسار البحثي يركز على التقاط الطاقة وتحويلها إلى مورد قابل للاستخدام، بما يفتح المجال أمام تقييم مساهمتها المحتملة في دعم احتياجات التشغيل، وفقاً لما تظهره الدراسة من نتائج تتعلق بكمية الكهرباء المنتجة وإمكانية الاستفادة منها.

تبريد المسارات

وفي مجال تحسين البيئة المحيطة بالمشاة، أوضحت العصيمي أن الهيئة تتعاون مع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في بحث يجمع بين حصاد الطاقة وتبريد المسارات، لدراسة حلول تسهم في خفض الحرارة وتحسين ظروف استخدام الممرات، بما يدعم توفير بيئة أكثر راحة للمشي.

وأشارت إلى تعاون آخر مع جامعة نيويورك أبوظبي، يركز على دراسة مواد يمكن استخدامها في رصف ممرات المشاة، وتساعد على خفض درجات حرارة الأسطح والحد من الانبعاثات، موضحة أن البحث يتناول خصائص مواد الرصف ودورها في تحسين البيئة الحرارية للمسارات، وإمكانية توظيفها ضمن حلول تطوير البنية التحتية للمشاة.

تخطيط النقل

وفي مجال توظيف البيانات، قالت إن التعاون مع جامعة خليفة يشمل مشروعاً لتحليل بيانات دراجات التوصيل، ودراسة أنماط استخدامها واستهلاكها والمسافات التي تقطعها وتفاصيل رحلاتها، بهدف تكوين فهم أدق لحركتها والاستفادة من المعلومات الناتجة في تخطيط النقل.

وأوضحت أن قيمة هذه البيانات تمتد إلى أكثر من جانب، إذ يمكن أن توفر مؤشرات ذات فائدة على المستوى التجاري، إلى جانب مساعدة الهيئة على فهم أنماط الرحلات والمسافات والاستخدامات، بما يدعم دراسة حركة هذا النشاط واحتياجاته ضمن منظومة التنقل في الإمارة.

وفي ما يخص تجهيزات الطرق، أشارت العصيمي إلى تعاون الهيئة مع جامعة ولونغونغ في تطوير علامات أرضية مضيئة، تعتمد على مواد تحتوي على جسيمات تمنحها توهجاً، لدراسة إمكانية الاستفادة منها على الطرق الخارجية التي تكون مستويات الإنارة فيها أقل مقارنة بغيرها. وأضافت أن تقييم هذه المواد لا يقتصر على ظهور الإضاءة أو التوهج، بل يشمل التحقق من استمرارية أدائها ومدى ملاءمتها للاستخدام على الطريق، بما يتيح اتخاذ قرار بشأن جدواها استناداً إلى نتائج التجربة.

وكشفت العصيمي كذلك عن تعاون مع جامعة خليفة لتطوير تقنية الشحن اللاسلكي للحافلات العامة، من خلال تجهيزات أرضية تتيح شحن الحافلة عند توقفها في محطات نقل الركاب، بما يدعم دراسة خيارات إضافية لتغذية الحافلات الكهربائية بالطاقة أثناء فترات التوقف على مسارات التشغيل.

وأوضحت أن تطوير حلول الشحن يرتبط بتوجه الهيئة إلى التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، إذ يمكن للشحن في مواقع مناسبة على الخطوط أن يساعد على زيادة مرونة تشغيل الحافلات، وتقليل الحاجة إلى عودتها المتكررة إلى مراكز الإيواء لإعادة شحنها، بما يدعم فرص تشغيلها على نطاق أوسع في المدينة.