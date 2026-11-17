كشف المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، عن النجاحات التي حققها مشروع إنارة الشوارع الذكية، حيث جرى تزويد مختلف مناطق الإمارة بوحدات إنارة متطورة من نوع LED صديقة للبيئة، تتميز بكفاءة عالية في الأداء وترشيد استهلاك الطاقة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بالمشهد الحضري، في إطار رؤية البلدية للتحول نحو بنية تحتية أكثر ذكاءً واستدامة.

وأشار أن البلدية نفذت مشروعاً نوعياً لإنارة الطرق باستخدام الطاقة الشمسية في منطقتي الرفاع والنهضة بمدينة دبا، بطول يمتد إلى 7.3 كيلومترات، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز البنية التحتية المستدامة وتبني أحدث الحلول الصديقة للبيئة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحسين كفاءة الخدمات العامة.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية البلدية الرامية إلى توظيف الطاقة المتجددة في مختلف مشاريعها التنموية، حيث تعتمد منظومة الإنارة الجديدة على الطاقة الشمسية كمصدر نظيف ومستدام، الأمر الذي يدعم كفاءة استهلاك الموارد، ويحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ويعزز الاستدامة البيئية على المدى الطويل.

وأكد الأفخم أن المشروع يجسد رؤية البلدية في بناء بنية تحتية متطورة ومستدامة، وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى مشاريع تنموية مبتكرة تستجيب لمتطلبات المجتمع وتواكب تطلعاته المستقبلية.

وأوضح أن الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة في الإمارة، مشيراً إلى مواصلة البلدية تبني أحدث التقنيات والحلول الذكية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وترسيخ مفاهيم الاستدامة في مختلف مشاريعها وخدماتها، بما يتماشى مع النمو العمراني المتسارع واحتياجات الأجيال القادمة.

ويشكل المشروع إضافة نوعية لمنظومة البنية التحتية في مدينة دبا، من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة في مشاريع إنارة الطرق، بما يحقق التوازن بين تطوير الخدمات في المناطق السكنية والحفاظ على البيئة، ويعزز مكانة الفجيرة إمارة تتبنى أفضل الممارسات التنموية المستدامة. وتواصل بلدية الفجيرة تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية، عبر تبني حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز جاهزية الإمارة لمتطلبات المستقبل وترسخ مسيرتها التنموية الشاملة.