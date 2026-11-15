الفجيرة تطور وسائل التنبيه المبكر للسائقين



أكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة مواصلة جهودها لتعزيز السلامة المرورية ورفع مستويات أمن الطرق في الإمارة، من خلال تنفيذ خطط وإجراءات ميدانية متكاملة تهدف إلى تنظيم حركة الشاحنات، والحد من الازدحامات المرورية، وضمان انسيابية الحركة على الطرق الحيوية، ولا سيما شارع الشيخ خليفة بن زايد والطرق الرئيسية في الإمارة.

وأوضحت القيادة العامة أنها تواصل التنسيق مع الجهات المعنية، من خلال عقد الاجتماعات الدورية لمراجعة الخطط والإجراءات المرورية، وبحث الحلول المناسبة للتحديات المرتبطة بحركة الشاحنات، بما يواكب النمو المتزايد في حركة النقل البري والأنشطة التجارية، ويحقق التوازن بين انسيابية الحركة المرورية ومتطلبات الأمن والسلامة على الطرق.

وفي إطار تعزيز الرقابة الميدانية، كثفت شرطة الفجيرة انتشار دورياتها المرورية على الطرق الرئيسية والمواقع التي تشهد كثافة في حركة الشاحنات، لمتابعة الحالة المرورية والتدخل الفوري للتعامل مع الازدحامات والحوادث والحالات الطارئة، إلى جانب تعزيز الرقابة على مدى التزام سائقي الشاحنات بالسرعات المحددة والمسارات المخصصة والاشتراطات الفنية ومتطلبات السلامة المرورية.

إجراءات

وفي سياق تطوير الحلول المرورية، تعمل شرطة الفجيرة بالتعاون مع الجهات المختصة على دراسة عدد من المبادرات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز سلامة الطرق وتنظيم حركة الشاحنات، وفي مقدمتها تطوير وسائل التنبيه المبكر للسائقين، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المحتملة وتعزيز السلامة المرورية.

وعلى الصعيد الوقائي، تواصل شرطة الفجيرة تنفيذ حملاتها التوعوية والرقابية الموجهة إلى سائقي الشاحنات وشركات النقل، للتأكيد على أهمية إجراء الفحوص والصيانة الدورية للمركبات، ولا سيما أنظمة المكابح والإطارات وتجهيزات السلامة، والالتزام بالحمولات المقررة وقواعد القيادة الآمنة، بما يسهم في الوقاية من الحوادث المرورية الجسيمة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أن سلامة الأرواح والممتلكات تأتي في مقدمة أولوياتها، مشددة على مواصلة تطوير المنظومة المرورية، وتعزيز الجاهزية الميدانية والرقابة الوقائية، وتكامل الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يرسخ أعلى معايير الأمن والسلامة المرورية، ويواكب مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي التي تشهدها إمارة الفجيرة.