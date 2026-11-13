شرطة الفجيرة: التحقيقات والإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالحادث لا تزال جارية

أكد اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن تضافر جهود مختلف الجهات المعنية في الإمارة، والتنسيق المشترك بينها، أسهما في التعامل مع تداعيات الحادث المروري الجسيم الذي وقع على شارع الشيخ خليفة بن زايد عند مدخل إمارة الفجيرة، وإنجاز الأعمال الميدانية والفنية اللازمة لضمان انسيابية الحركة المرورية والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق.

وأشاد بجهود الفرق الشرطية وفرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والجهات الخدمية، وما أبدته من سرعة استجابة وتكامل في الأدوار، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد كان له دور في تأمين موقع الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة، مع المحافظة على استمرارية الحركة المرورية على الشارع، مشيداً بجهود جميع الفرق والكوادر التي شاركت في التعامل مع الحادث.

من جانبه، أكد العميد صالح محمد الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة ورئيس مركز خدمات المرور والترخيص، انسيابية الحركة المرورية على شارع الشيخ خليفة بن زايد وعودتها إلى طبيعتها، مشيراً إلى أن الفرق المرورية اتخذت الإجراءات الميدانية اللازمة لتنظيم حركة المركبات وضمان سلامة مستخدمي الطريق أثناء التعامل مع تداعيات الحادث.

وأوضح أن الحادث وقع نتيجة فقدان سائق شاحنة السيطرة عليها أثناء سيرها على الطريق، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى، ثم تدهورها واصطدامها بعدد من المركبات التي كانت متوقفة بسبب بطء الحركة المرورية، الأمر الذي تسبب في اندلاع حريق بالشاحنة وامتداده إلى عدد من المركبات الأخرى.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين بإصابات متفاوتة، لافتاً إلى أن 15 مصاباً غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لا يزال 15 آخرون يتلقون الرعاية الطبية.

وأكد العميد صالح الظنحاني أن التحقيقات والإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالحادث لا تزال جارية للوقوف على جميع ملابساته واستكمال الإجراءات المتبعة، مشدداً على أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور وترك مسافات الأمان، خصوصاً عند الاقتراب من مناطق الازدحام والتباطؤ المروري، متمنياً السلامة للجميع.