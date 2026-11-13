«التقنية العليا» و«أكاديمية الاقتصاد» تدربان 2000 طالب وطالبة على تأسيس الشركات





كشفت كليات التقنية العليا أن البرنامج التدريبي لتأسيس الشركات يستهدف 2000 طالب وطالبة على مدى 5 سنوات، وبمعدل 400 طالب وطالبة سنوياً، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، وضمن الحملة الوطنية لريادة الأعمال التي تستهدف تأهيل 10 آلاف مواطن ومواطنة خلال الفترة نفسها.

وقالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، إن البرنامج يعرّف الطلبة بأساسيات ريادة الأعمال وخطوات تأسيس الشركات في الإمارات، بدءاً من إجراءات الترخيص والتعرّف إلى الجهات الداعمة والتسهيلات المتاحة، وصولاً إلى فهم المتطلبات القانونية والضريبية.

وأوضحت أن التدريب يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات وإعداد خطط العمل وإدارة الشركات، إلى جانب تحليل بيانات السوق ودراسة المنافسة وتقييم فرص دخول القطاعات التي تستهدفها المشاريع. وأضافت فريدون أن باب المشاركة مفتوح للطلبة من أصحاب الهمم ممن لديهم مشاريع يرغبون في تطويرها. وأشارت فريدون إلى أن الحملة الوطنية لريادة الأعمال تستهدف أيضاً استقطاب 10 آلاف رائد أعمال من خارج الدولة لتأسيس شركاتهم ومزاولة أعمالهم في الإمارات.

تقييم المشاريع

من جانبها، قالت عائشة مرخان، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للتوظيف واقتصاد المعرفة بالإنابة، إن المرحلة الأولى تبدأ بتدريب الطلبة على أساسيات ريادة الأعمال وإرشادهم إلى القطاعات التي تشهد طلباً في السوق، ومساعدتهم على إعداد الخطط المالية والتسويقية لتقدير تكاليف التنفيذ وتحديد الجمهور المستهدف.

وأوضحت أن الطلبة يعرضون أفكارهم في ختام التدريب أمام لجنة تحكيم مشتركة من الكليات والأكاديمية، تقيّم قابليتها للتنفيذ ومدى ملاءمتها لاحتياجات السوق، وتقدّم ملاحظات تساعد على تطويرها قبل البدء في التنفيذ.

تطوير

وبيّنت مرخان أن الأفكار التي تُظهر قابلية للتنفيذ تنتقل إلى المرحلة الثانية التي تركز على تحويلها إلى مشاريع تجارية، مشيرة إلى أن الكليات توفر حاضنات أعمال في عدد من إمارات الدولة لمساندة الطلبة في تطوير مشاريعهم خلال الدراسة أو بعد التخرج.

وأضافت أن الكليات تعمل منذ تحديث استراتيجيتها قبل 4 سنوات على توسيع المسارات المهنية أمام الطلبة، بإتاحة تأسيس المشاريع إلى جانب فرص التوظيف بعد التخرج، وأشارت إلى أن الكليات والأكاديمية ستبحثان سبل توسيع الشراكة خلال المرحلة المقبلة