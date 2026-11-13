لماذا نتذكر بعض الوجوه بينما ننسى أخرى؟

لا يحتفظ الدماغ بكل ما تراه العين أو تمر به الحواس، فعلى مدار اليوم يستقبل آلاف المشاهد والتجارب والمعلومات، لكن جزءاً محدوداً منها فقط يجد طريقه إلى الذاكرة طويلة الأمد.

وفي محاولة لفهم هذا الانتقاء المدهش، توصل باحثون إلى أن منطقة صغيرة وعميقة في الدماغ، اشتهرت بدورها في معالجة المشاعر والخوف، تؤدي وظيفة أوسع بكثير مما كان يُعتقد، إذ تساعد في تحديد التجارب التي تستحق أن تتحول إلى ذكريات باقية.

الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة سيدارز-سيناي للعلوم الصحية، ونُشرت في مجلة "نيتشر نيوروساينس" في 27 أكتوبر 2026، سلطت الضوء على اللوزة الدماغية، وهي بنية عصبية صغيرة تشبه حبة الجوز، تقع في عمق الفص الصدغي، وتؤدي دوراً أساسياً في معالجة الانفعالات والاستجابات العاطفية.

وتشير النتائج إلى أن خلايا عصبية متخصصة داخل هذه المنطقة لا تكتفي بمعالجة التجارب ذات الشحنة العاطفية القوية، بل تشارك أيضاً في تحديد أي الصور والمشاهد اليومية العادية ستُخزّن لاحقاً في الذاكرة طويلة الأمد.

سلوك عاطفي

لطالما ارتبطت اللوزة الدماغية بالسلوك العاطفي والاجتماعي، ولا سيما معالجة مشاعر الخوف والاستجابة للمواقف التي تحمل أهمية انفعالية.

وكان الاعتقاد السائد أن تأثيرها في الذاكرة يقتصر بصورة أساسية على الأحداث المشحونة بالمشاعر، مثل المواقف المخيفة أو التجارب المؤثرة.

لكن الدراسة الجديدة كشفت أن دورها يتجاوز ذلك، إذ رصد الباحثون خلايا عصبية تستجيب بصورة تفضيلية لفئات محددة من الصور، تشمل الوجوه والحيوانات والمناظر الطبيعية.

ولاحظوا أن الصور التي أثارت استجابة أقوى لدى الخلايا العصبية المتخصصة في التعرف على فئتها كانت أكثر قابلية للتذكر في وقت لاحق.

مؤشر مبكر

ويعني ذلك أن قوة استجابة مجموعات معينة من الخلايا العصبية قد تمثل مؤشراً مبكراً على احتمالية احتفاظ الدماغ بتجربة بصرية وتحويلها إلى ذكرى يمكن استرجاعها لاحقاً.

وقال الدكتور أولي روتهاوزر، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة وأستاذ جراحة الأعصاب، إن النتائج أظهرت أن نشاط أنواع محددة من الخلايا العصبية في اللوزة الدماغية يمكن أن يتنبأ، منذ اللحظة الأولى التي يشاهد فيها الشخص صورة جديدة، بما إذا كان سيتذكرها لاحقاً أم لا.

نوبات الصرع

وللوصول إلى هذه النتائج، حلل الباحثون تسجيلات عصبية لـ112 مريضاً يعانون نوبات الصرع، وكانت قد زُرعت في أدمغتهم أقطاب كهربائية لمراقبة النشاط المرتبط بالنوبات. وأتاحت هذه التقنية للعلماء رصد الإشارات الكهربائية الصادرة عن خلايا عصبية منفردة أثناء مشاهدة المشاركين مجموعة من الصور غير المألوفة.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، طُلب من المشاركين تذكر الصور التي سبق أن شاهدوها. وقارن الباحثون نتائج اختبارات الذاكرة بالتسجيلات العصبية التي جُمعت أثناء المشاهدة الأولى، بهدف تحديد أنماط النشاط المرتبطة بالقدرة على استرجاع الصور.

وأظهرت المقارنة وجود علاقة واضحة بين قوة استجابة بعض الخلايا العصبية في اللوزة الدماغية واحتمالية تذكر الصور لاحقاً، كما تكررت النتائج في مجموعتين منفصلتين من البيانات، ما عزز موثوقية الارتباط الذي توصل إليه الباحثون.

تسجيلات عصبية

وتكتسب الدراسة أهمية إضافية من حجم التسجيلات العصبية التي اعتمدت عليها، والتي جُمعت من خلال تعاون بحثي متعدد المؤسسات قادته جامعة سيدارز-سيناي، بدعم من المبادرة الأمريكية لأبحاث الدماغ «BRAIN» التابعة للمعاهد الوطنية للصحة.

وقادت الباحثة جيايانغ شياو الدراسة بصفتها الباحثة الرئيسية، فيما وصف الدكتور موريسيو رانغيل-غوميز، المسؤول العلمي في المعاهد الوطنية للصحة، النتائج بأنها تقدم فهماً آلياً مهماً لكيفية مساهمة اللوزة الدماغية البشرية في تحديد التجارب والمثيرات التي تتحول إلى ذكريات عرضية طويلة الأمد، رغم ارتباط هذه المنطقة تقليدياً بالاستجابات العاطفية.

تخزين الذكريات

ولا تقتصر أهمية الاكتشاف على فهم كيفية تخزين الذكريات، بل قد تمتد مستقبلاً إلى تطوير أساليب جديدة للتعامل مع بعض الاضطرابات العصبية المرتبطة بضعف الذاكرة، ومن بينها مرض ألزهايمر والصرع الصدغي.

ويرى الباحثون أن الخلل في العمليات العصبية داخل اللوزة الدماغية قد يكون أحد العوامل التي تسهم في اضطرابات الذاكرة المصاحبة لهذه الحالات، ما يطرح إمكانية دراسة هذه المنطقة بوصفها هدفاً علاجياً جديداً، من خلال تقنيات تعديل النشاط العصبي أو العلاجات الخلوية.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن النتائج الحالية تكشف ارتباطاً بين نشاط الخلايا العصبية والقدرة اللاحقة على التذكر، لكنها لا تثبت بعد أن تعديل هذا النشاط يمكن أن يحسن الذاكرة، وهو ما يتطلب مزيداً من الدراسات والتجارب.

كما يعتزم الفريق البحثي التوسع في دراسة ما إذا كانت الآلية نفسها تعمل مع أنواع أخرى من المعلومات الحسية، إذ اقتصرت التجارب الحالية على الصور والمثيرات البصرية، بينما لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت اللوزة الدماغية تؤدي دوراً مشابهاً في انتقاء الأصوات والروائح وتحويلها إلى ذكريات طويلة الأمد.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من الأبحاث التي تسعى إلى فك أسرار الذاكرة البشرية، وفهم الكيفية التي يقرر بها الدماغ الاحتفاظ ببعض تفاصيل حياتنا اليومية، بينما يسمح لعشرات التجارب الأخرى بالتلاشي والنسيان.