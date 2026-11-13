دبي تعزز منظومة حماية الطلبة في مؤسسات التعليم الخاص





أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إطلاق «إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بدبي»، الذي يضع منظومة تنظيمية شاملة ومعايير موحَّدة لتعزيز حماية الطلبة في مختلف مؤسسات التعليم الخاص بالإمارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم، ويرسخ الإطار الجديد نهجاً استباقياً ومتكاملاً لحماية الطلبة على مستوى المؤسسات التعليمية، يرتكز على الوقاية، والكشف المبكر عن أي مخاوف تتعلق بسلامتهم، والاستجابة الفاعلة لها، إلى جانب التحسين المستمر للسياسات والممارسات المعتمدة في هذا المجال. كما يضع الإطار سلامة الطلبة وجودة حياتهم، والاستماع إلى آرائهم، في صميم الممارسات التعليمية، ويؤكد أن حمايتهم مسؤولية مشتركة بين القيادات والكوادر التعليمية والطلبة والأسر والشركاء المعنيين.

ويشمل تطبيق الإطار الجديد جميع المؤسسات التعليمية الخاصة المرخَّصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بما في ذلك مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي ومعاهد التدريب والتعليم المهني، سواء في بيئات التعلُّم الحضورية أو الافتراضي.