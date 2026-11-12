رأس الخيمة تُعيد افتتاح 7 شواطئ أمام الجمهور





كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن إعادة نشاط الشواطئ إلى طبيعتها تدريجياً أمام الجمهور، وشملت: شاطئ فلامينجو، شاطئ دهان، شاطئ المعيريض، كورنيش الرمس، إلى جانب شواطئ 3 منتجعات، في خطوة تتيح للسكان والزوار العودة إلى ارتياد هذه المواقع والاستمتاع بمرافقها.

ويأتي الإعلان عن إعادة فتح الشواطئ في إطار استئناف استقبال المرتادين في عدد من الوجهات الساحلية، مع استمرار متابعة أوضاع بقية الشواطئ، حيث أكدت الدائرة أن الإعلان عن مواعيد إعادة فتح المواقع الأخرى سيتم تباعاً عبر قنواتها الرسمية، وفق المستجدات والإجراءات المعتمدة. ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، والتقيد بمتطلبات السلامة عند ارتياد الشواطئ، بما يضمن سلامة المرتادين ويحافظ على سلامة الجميع. وتشكل الشواطئ المفتوحة متنفساً طبيعياً للعائلات والسكان والزوار، لما توفره من مساحات للترفيه والاستجمام وممارسة الأنشطة البحرية والشاطئية، فضلاً عن دورها في دعم الحركة السياحية وتعزيز جاذبية الإمارة وجهة تجمع بين الطبيعة الساحلية والمرافق الترفيهية. وتواصل الجهات المختصة متابعة مستجدات فتح بقية الشواطئ، على أن يتم الإعلان عن أي تحديثات جديدة من خلال منصاتها الرسمية.