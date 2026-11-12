الإمارات.. إعلان جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم البرنامج الزمني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026-2027، لطلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، على أن تنطلق الاختبارات يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الجمعة 11 ديسمبر المقبل، وفق جداول زمنية محددة لكل صف دراسي ومسار تعليمي، تتضمن مواعيد الاختبارات والمواد الدراسية وآليات أدائها، سواء ورقياً أو إلكترونياً.

وحددت الوزارة يوم 20 نوفمبر الجاري موعداً نهائياً للانتهاء من رصد واعتماد درجات التقييمات المدرسية لجميع المواد الدراسية ضمن المجموعتين A وB، بما يضمن استكمال عمليات التقييم المدرسي قبل انطلاق الاختبارات النهائية.

وأظهرت الجداول الزمنية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وجود فترة توقف تصل إلى 10 أيام متتالية دون اختبارات لبعض الصفوف، تبدأ من 27 نوفمبر وتستمر حتى 6 ديسمبر، على أن تُستأنف الاختبارات يوم الاثنين 7 ديسمبر، فيما تبلغ فترة التوقف 9 أيام لطلبة بعض المسارات في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، الذين يؤدون اختبار الكيمياء يوم الجمعة 27 نوفمبر. وتتيح هذه الفترة للطلبة فرصة إضافية للمراجعة والاستعداد للاختبارات المتبقية، خصوصاً المواد العلمية.

وأوضحت الجداول المعتمدة أن اختبارات الصفين الثالث والرابع ستُعقد ورقياً بالكامل، من خلال الحضور الفعلي إلى المدرسة، خلال الفترة من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحاً، حيث يبدأ الطلبة باختبار الرياضيات يوم الأربعاء 25 نوفمبر، يليه اختبار اللغة الإنجليزية الخميس 26 نوفمبر، ثم العلوم الاثنين 7 ديسمبر، واللغة العربية الثلاثاء 8 ديسمبر، والتربية الإسلامية الأربعاء 9 ديسمبر، وتُختتم باختبار الدراسات الاجتماعية الخميس 10 ديسمبر.

أما طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن، في المسارين العام والمتقدم، فتُطبق عليهم اختبارات تجمع بين النظامين الورقي والإلكتروني، وفق طبيعة المادة الدراسية، حيث تُخصص الفترة من التاسعة حتى العاشرة والنصف صباحاً للاختبارات الكتابية الورقية، تليها الاختبارات الإلكترونية من العاشرة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف صباحاً، فيما تُعقد اختبارات التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية إلكترونياً من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحاً.

وبيّنت الوزارة أن اختبارات الصف التاسع في المسار العام تبدأ بالرياضيات يوم 25 نوفمبر، واللغة الإنجليزية يوم 26 نوفمبر، ثم العلوم يوم 7 ديسمبر، واللغة العربية يوم 8 ديسمبر، والتربية الإسلامية يوم 9 ديسمبر، والدراسات الاجتماعية يوم 10 ديسمبر.

وفي المسار المتقدم للصف التاسع، يتقدم الطلبة لاختبار الفيزياء بدلاً من العلوم يوم 7 ديسمبر، إضافة إلى اختبار الأحياء يوم الجمعة 11 ديسمبر، وفق المواعيد المحددة في الجدول.

وتتضمن اختبارات الصف العاشر في المسار المتقدم مادة الكيمياء يوم الجمعة 27 نوفمبر، والفيزياء يوم الاثنين 7 ديسمبر، إلى جانب المواد المشتركة، فيما يؤدي طلبة المسار العام اختبار العلوم يوم 7 ديسمبر.

أما الصف الحادي عشر، فتشمل اختباراته مادة الكيمياء يوم 27 نوفمبر، والأحياء يوم 11 ديسمبر، مع اختلاف بعض المواد وفق المسار الدراسي، إذ يؤدي طلبة المسار المتقدم اختبار الفيزياء يوم 7 ديسمبر.

وخصصت الوزارة مواعيد مختلفة لطلبة الصف الثاني عشر في المسارات العام والمتقدم والتطبيقي، حيث تبدأ اختبارات عدد من المواد من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الواحدة والنصف، تليها الاختبارات الإلكترونية حتى الثانية والنصف بعد الظهر.

ويبدأ طلبة الصف الثاني عشر باختبار الرياضيات يوم 25 نوفمبر، واللغة الإنجليزية يوم 26 نوفمبر، فيما يؤدي طلبة المسارين العام والمتقدم اختبار الكيمياء يوم 27 نوفمبر، والفيزياء يوم 7 ديسمبر، واللغة العربية يوم 8 ديسمبر، والتربية الإسلامية يوم 9 ديسمبر، والدراسات الاجتماعية يوم 10 ديسمبر، والأحياء يوم 11 ديسمبر.

أما طلبة المسار التطبيقي، فيؤدون اختبارات الرياضيات التطبيقية واللغة الإنجليزية والعلوم التطبيقية واللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وفق الجدول المعتمد.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالحضور الفعلي إلى المدارس خلال فترة الاختبارات، موضحة أن طلبة الصفين الثالث والرابع يؤدون اختباراتهم ورقياً، فيما تُطبق الاختبارات الورقية والإلكترونية على طلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، بحسب المادة والصف الدراسي.

وشددت على ضرورة إحضار جميع الطلبة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة خلال فترة أداء الاختبارات، بما يضمن جاهزيتهم لأداء الاختبارات الإلكترونية وفق المواعيد المحددة.

وأوضحت أن طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في مدارس التعليم الخاص يؤدون جميع اختباراتهم في مدارس التعليم العام الحكومية، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي قطاع العمليات المدرسية.

كما حددت الوزارة ضوابط لقراءة أسئلة الاختبارات المركزية، إذ لا يُسمح للمعلمين بقراءة الأسئلة للطلبة، باستثناء اختبارات الصف الثالث، حيث يجوز للمعلم أو المعلمة قراءة الأسئلة فقط، دون التلميح إلى الإجابات أو توجيه الطلبة نحوها.

وأكدت أن اختبار الجزء الكتابي في مادة اللغة الإنجليزية لطلبة الصف الثاني عشر سيكون إلكترونياً، فيما يجمع اختبار اللغة العربية بين الجزء الكتابي الورقي والجزء القرائي الإلكتروني.

وتضمنت الجداول موجهات خاصة باستخدام الآلة الحاسبة العلمية في اختبارات الرياضيات والمواد العلمية، مع تحديد الصفوف والمسارات التي يُسمح فيها باستخدامها، وفق طبيعة المادة والمرحلة الدراسية.

وشددت الوزارة، من خلال الموجهات المرفقة، على ضرورة التقيد بالتعليمات المنظمة للاختبارات، بما يشمل الالتزام بالمواعيد المحددة، وصيغ الاختبارات المعتمدة، ومتطلبات الحضور والأجهزة الإلكترونية، لضمان انتظام سير الاختبارات في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة