خالد التركي: «الحي الإماراتي» ينقل الهوية الوطنية والموروث الثقافي إلى العالم عبر مطار دبي الدولي

أكد خالد التركي، مدير المشاريع في مبادرات الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد ، أن مشاركة المبادرات في مشروع «الحي الإماراتي» بمطار دبي الدولي تجسد الحرص على دعم المشاريع الشبابية الوطنية، وتعزيز حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، من خلال منصة تجمع بين التمكين الاقتصادي للشباب والتعريف بالهوية الوطنية والثقافة الإماراتية والموروث الشعبي الأصيل،

وكشف عن مشاركة 6 مشاريع شبابية جديدة ضمن الدفعة الثانية من «الحي الإماراتي»، بعد مشاركة 4 من المشاريع الشبابية في الدفعة الأولى، موضحاً أن المبادرة تتيح لأصحاب المشاريع الوطنية فرصة الوصول إلى جمهور عالمي، والاستفادة من الحركة الواسعة للمسافرين عبر مطار دبي الدولي، بما يعزز انتشار المنتجات الإماراتية ويفتح أمام رواد الأعمال الشباب آفاقاً جديدة للنمو والتوسع.

وأوضح أن المشاركة مبادرات الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد تأتي ضمن التعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ومطارات دبي، بهدف إتاحة فرص نوعية لأصحاب المشاريع الإماراتية لعرض منتجاتهم أمام المسافرين من مختلف الجنسيات، إلى جانب إبراز ما تتميز به الثقافة المحلية من تنوع في الحرف والصناعات التقليدية والمنتجات المستوحاة من التراث الوطني.

دعم الشباب

وأشار التركي إلى أن مبادرات الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد تولي اهتماماً بدعم المشاريع الوطنية التي يقودها الشباب الإماراتي، ولا سيما المشاريع التي تستلهم أفكارها ومنتجاتها من البيئة المحلية والتراث الوطني، مؤكداً أن توفير منافذ لعرض هذه المنتجات في مواقع عالمية يمثل فرصة مهمة لتعريف الجمهور بإبداعات الشباب وقدرتهم على تطوير منتجات تجمع بين الأصالة والابتكار.

وأضاف أن «الحي الإماراتي» يوفر مساحة لعرض منتجات متنوعة تعكس جوانب مختلفة من الثقافة الإماراتية، تشمل التمور والهدايا التذكارية والميداليات والمشغولات اليدوية المستوحاة من السدو والخوص، وغيرها من المنتجات التي تحمل تفاصيل من الحياة الإماراتية، وتعبر عن العادات والتقاليد والحرف التي توارثتها الأجيال.

وأشار إلى أن تجديد المشاريع المشاركة يتم بصورة دورية، وقد تمتد فترات المشاركة من 6 أشهر إلى عام، وفق الترتيبات المنظمة للمبادرة، بما يمنح المزيد من أصحاب المشاريع الإماراتية فرصة عرض منتجاتهم والتعريف بها أمام جمهور دولي.

الهوية الوطنية

وأكد التركي أن أهمية «الحي الإماراتي» لا تقتصر على كونه منصة لبيع المنتجات، بل تمتد إلى دوره في التعريف بالهوية الوطنية والثقافة الإماراتية أمام المسافرين من مختلف الجنسيات، إذ يمنح زوار الدولة فرصة للتعرف إلى جانب من تاريخ الإمارات وموروثها الحضاري من خلال منتجات تعكس أصالة المجتمع وخصوصية ثقافته.

وأوضح أن المنتجات التراثية تحمل في تفاصيلها قصصاً من حياة الآباء والأجداد، وتعكس طبيعة البيئة الإماراتية وما ارتبط بها من حرف وصناعات تقليدية، مشيراً إلى أن مشغولات السدو والخوص تمثل نماذج من الموروث الشعبي الذي يعكس مهارات الإنسان الإماراتي وقدرته على الاستفادة من موارد بيئته وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة جمالية وثقافية.

وأشار إلى أن عرض هذه المنتجات في مطار دبي الدولي يتيح تعريف المسافرين بثقافة الإمارات بطريقة مباشرة، حيث يستطيع الزائر اقتناء قطعة تحمل ملامح التراث المحلي، لتصبح ذكرى مرتبطة بزيارته للدولة، ووسيلة للتعريف بالعادات والتقاليد الإماراتية عند عودته إلى بلده.

سفراء الثقافة

وأكد أن انتقال المنتجات الإماراتية مع المسافرين إلى بلدانهم يمنح المبادرة بعداً ثقافياً يتجاوز حدود الدولة، إذ تتحول كل قطعة تراثية إلى سفير للهوية الوطنية، وتنقل جانباً من تاريخ الإمارات وثقافتها إلى مجتمعات جديدة، بما يسهم في تعزيز التعريف بالموروث الإماراتي على المستوى العالمي.

وأضاف أن وجود المنتجات الوطنية في أحد أبرز المطارات الدولية يمنح المشاريع الشبابية فرصة للوصول إلى جمهور متنوع من مختلف الثقافات والجنسيات، ويجعل من «الحي الإماراتي» واجهة تعكس اعتزاز دولة الإمارات بجذورها التاريخية وهويتها الأصيلة، وانفتاحها في الوقت نفسه على العالم.

وأشار إلى أن هذا التوجه ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الحضور الإماراتي عالمياً، مؤكداً أن إيصال المنتجات والثقافة الإماراتية إلى مختلف دول العالم يمثل أحد الأهداف الأساسية للمشاركة في المبادرة، بما يعزز مكانة الموروث الوطني ويمنحه فرصاً أوسع للانتشار والتعريف به.

تمكين المشاريع

وأوضح التركي أن مشاركة مبادرات الشيخة فاطمة بنت مبارك في «الحي الإماراتي» تجمع بين دعم رواد الأعمال والمحافظة على الهوية الوطنية، من خلال تشجيع أصحاب المشاريع على استلهام أفكارهم من التراث الإماراتي، وتطوير منتجات تعكس خصوصية الثقافة المحلية وتلبي في الوقت ذاته اهتمامات المستهلكين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن إتاحة الفرصة للمشاريع الشبابية للوجود في مطار دبي الدولي تمثل دعماً مهماً لانتشار المنتجات الوطنية، وتمنح أصحابها مساحة للتعريف بأعمالهم أمام شرائح واسعة من الزوار والمسافرين، بما يعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق جديدة.

وأشار إلى أن التعاون بين الجهات المشاركة في المبادرة يعكس أهمية تكامل الجهود لدعم الشباب الإماراتي، وتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى منتجات تحظى بحضور أوسع، إلى جانب إبراز الموروث الوطني بوصفه مصدراً للإبداع والابتكار وفرصة لتطوير مشاريع اقتصادية مستدامة.

وأكد التركي أن «الحي الإماراتي» يقدم نموذجاً يجمع بين الاقتصاد والثقافة، حيث تتحول المنتجات المستوحاة من التراث إلى وسيلة للتعريف بالدولة، وتصبح المشاريع الشبابية جزءاً من جهود المحافظة على الهوية الإماراتية ونقلها إلى العالم، مشدداً على أن القيمة الحقيقية للمبادرة تكمن في تمكين الشباب من تقديم ثقافتهم ومنتجاتهم الوطنية بأسلوب يعكس أصالة الإمارات وتنوع موروثها الحضاري.