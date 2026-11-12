«الحي الإماراتي» في مطار دبي يعزز حضور المشاريع الشبابية عالمياً

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع مطارات دبي، الدفعة الثانية من مبادرة «الحي الإماراتي» في مطار دبي الدولي، في خطوة تستهدف توسيع فرص مشاركة الشباب الإماراتي في قطاع ريادة الأعمال، وتعزيز حضور مشاريعهم ومنتجاتهم الوطنية أمام المسافرين من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس توجهات الدولة نحو تمكين الشباب اقتصادياً وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع تجارية قادرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية.

ويأتي إطلاق الدفعة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى من المبادرة، التي وفرت منصة تجارية وثقافية للمشاريع الإماراتية الناشئة داخل المطار، وأتاحت لأصحابها فرصة التعريف بمنتجاتهم والتواصل المباشر مع جمهور عالمي متنوع، في تجربة تجمع بين دعم الاقتصاد الوطني والترويج للهوية الإماراتية.

فرص عالمية

وتمثل مبادرة «الحي الإماراتي» نموذجاً للتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لدعم رواد الأعمال الشباب، من خلال توفير مساحات لعرض منتجاتهم في بيئة تجارية دولية، بما يساعدهم على استكشاف فرص النمو والتوسع والتعرف إلى احتياجات المستهلكين من مختلف الثقافات والجنسيات.

وتكتسب المبادرة أهمية خاصة من موقعها داخل مطار دبي الدولي، الذي يستقبل ملايين المسافرين سنوياً، ما يمنح المشاريع المشاركة فرصة الوصول إلى شرائح واسعة من العملاء المحتملين، والتعريف بالمنتجات الإماراتية خارج نطاق الأسواق التقليدية.

وتنسجم المبادرة مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، الرامية إلى تعزيز مساهمة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بيئة داعمة لقدراتهم ومواهبهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

هوية وطنية

ولا تقتصر أهداف «الحي الإماراتي» على توفير منافذ تجارية للمشاريع الشبابية، بل تمتد إلى تقديم تجربة تعكس الثقافة الإماراتية أمام الزوار والمسافرين، من خلال منتجات وعلامات تجارية تستلهم التراث المحلي وتعيد تقديمه بأساليب عصرية تتناسب مع تطلعات الأسواق الحديثة.

وتتيح المبادرة للمشاريع المشاركة الجمع بين الأصالة والابتكار، عبر تطوير منتجات تعبر عن الموروث الإماراتي وتبرز عناصره الثقافية، بما يسهم في تعزيز حضور العلامات التجارية الوطنية وترسيخ مكانتها لدى المستهلكين من مختلف الجنسيات.

تجربة سابقة

وكانت المؤسسة الاتحادية للشباب ومطارات دبي قد أطلقتا المرحلة الأولى من المبادرة، التي استضافت مجموعة من المشاريع والعلامات التجارية الإماراتية في مجالات متنوعة، من بينها المنتجات الغذائية والعطور والهدايا والمنتجات المستوحاة من الثقافة المحلية.

وتقوم فكرة المبادرة على إتاحة الفرصة لمشاريع جديدة بصورة دورية، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويمنح مزيداً من رواد الأعمال الإماراتيين فرصة عرض منتجاتهم في بيئة تجارية عالمية، فيما تشكل الدفعة الثانية امتداداً لهذه التجربة، مع التركيز على تنويع المشاريع وتعزيز مشاركة الشباب.

تمكين الشباب

وتعكس المبادرة أهمية الشراكات المؤسسية في توفير فرص نوعية للشباب الإماراتي، خصوصاً أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يسعون إلى تطوير علاماتهم التجارية والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين.

كما تبرز دور المطارات بوصفها منصات اقتصادية وثقافية تتجاوز خدمات السفر والنقل، لتصبح مساحات للتعريف بالمنتجات الوطنية وإتاحة فرص تسويقية أمام المشاريع الناشئة.

وكشف حفل إطلاق الدفعة الثانية عن مستجدات المبادرة والمشاريع المشاركة فيها، إلى جانب توجهاتها المستقبلية في دعم الشباب الإماراتي وتعزيز حضور منتجاتهم في الأسواق.

وتؤكد المبادرة أهمية الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة، وإتاحة الفرص أمامها لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع مستدامة، بما يعزز مساهمة الشباب في الاقتصاد الوطني، ويدعم حضور الهوية الإماراتية في واحدة من أبرز بوابات السفر العالمية.