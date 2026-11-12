دبي تستشرف مستقبل الإدارة العامة وتعزز التعاون الإماراتي الروسي

انطلقت، اليوم، في متحف المستقبل بدبي، أعمال المؤتمر العلمي «الاتجاهات العالمية» تحت عنوان «مستقبل الإدارة الحكومية في ضوء التحولات العالمية»، الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع الأكاديمية الرئاسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة في روسيا، بالتزامن مع مرور 55 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك بهدف تعزيز التعاون المعرفي وتبادل الخبرات الدولية، ومناقشة مستقبل الإدارة العامة ودور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير منظومات العمل الحكومي.

واكد الدكتور علي بن سباع المري، رئيس كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في كلمة القاها خلال افتتاح المؤتمر على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين، وما يمثله من نموذج للشراكة المعرفية وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة العامة وتطوير العمل الحكومي.

علاقات دبلوماسية

وقال إن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع مرور 55 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز أواصر التعاون وتوسيع مجالات الشراكة، لا سيما في تطوير منظومات الإدارة الحكومية وبناء القدرات القيادية.

متغيرات متسارعة

وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية تواجه متغيرات متسارعة تتطلب منها مواصلة التطوير والبحث عن إجابات عملية للتساؤل الجوهري حول كيفية تسهيل الخدمات المقدمة للجمهور وتسريع إنجازها، مؤكداً أهمية إعادة التفكير في آليات العمل الحكومي، وتبني نماذج أكثر مرونة وكفاءة، تستند إلى فهم احتياجات المتعاملين وتضع الإنسان في صميم السياسات والخدمات.

تجربة

واستعرض تجربة دولة الإمارات الرائدة في برنامج «تصفير البيروقراطية»، باعتباره توجهاً حكومياً يستهدف تبسيط الإجراءات، واختصار الوقت والجهد، وإعادة تصميم الخدمات بما يحقق قيمة مضافة للمتعاملين، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، لافتاً إلى أهمية توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بمسؤولية في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.

تطلعات

وأكد تطلع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى تعزيز الشراكة مع الأكاديمية الرئاسية الروسية من خلال إطلاق مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير برامج متخصصة لبناء القيادات الحكومية، وتبادل التجارب والممارسات الناجحة، بما يسهم في إعداد قيادات قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية وقيادة التحولات في القطاع العام.

تحولات عالمية

ويبحث المؤتمر مستقبل الإدارة العامة في ضوء التحولات العالمية المتسارعة، ودور التحول الرقمي وحوكمة البيانات في تطوير الخدمات الحكومية وصياغة السياسات العامة، إلى جانب استعراض سبل توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، ورفع جودة الخدمات، وترسيخ أسس التنمية المستدامة.

منصة

ويشكل المؤتمر منصة للحوار وتبادل التجارب بين القيادات والخبراء والأكاديميين من دولة الإمارات وروسيا، لمناقشة أفضل الممارسات والسياسات الحكومية القادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز الابتكار والمرونة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بما يلبي تطلعات المجتمعات ويواكب متطلبات المستقبل