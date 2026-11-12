دقيقة في دبي.. ساعات في مدن العالم

تشكل رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهج دبي وثقافتها في صناعة الإنجازات، وعقلية لا ترضى بأقل من المركز الأول، ومن هنا جاء اختيار تاريخ 11/11 لإحياء حفل جائزة دبي للأفعال، فبينما يرى الناس هذا التاريخ لحظة لتلبية الأمنيات، تراها دبي لحظة للاحتفاء بمن حوّلوا الأمنيات إلى إنجازات، فمن خلال مشهد يجسد الاحتفاء بالإنجازات، شهد حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى من جائزة «دبي الأفعال (Dubai-it)» حضوراً استثنائياً مع انطلاق فعالياته في تمام الساعة 11:11، حيث يتميز الرقم «1» بخصوصية في دبي تحاكي التميز والريادة المستدامة.

عرض

وخلال الحفل تم عرض فيديو حول ما يتحقق في دبي خلال دقيقة، وفي بقية مدن العالم لا يتحقق في ساعات، فدبي في دقيقة تترجم نبض الحياة والإنجاز المستمر، حيث تعكس إيقاعات الحياة المتسارعة في الإمارة حجم الحراك التنموي والاقتصادي الذي لا يتوقف، حيث يترجم نبض دبي في كل دقيقة حجم العمل والأفعال، ففي كل دقيقة تهبط طائرة وتقلع أخرى في مطارات دبي، وبدقيقة تستقبل دبي 40 زائراً، ويسجل 36 نزيلاً وصولهم إلى فنادق الإمارة، ويدخل 200 زائر إلى دبي مول.

وفي كل دقيقة تنجز 6 معاملات عقارية في دبي، وتنجز معاملتان للرخص التجارية في الإمارة.. كما أنه في كل دقيقة تتم أكثر من 7000 رحلة عبر مختلف شبكات النقل في دبي.. وتولد أكثر من 19 ألف كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة، وهذه دقيقة واحدة بروح دبي للأفعال حيث الوقت يقاس بالإنجاز.

رؤية

وتجسد الإنجازات في هذه الدقيقة رؤية وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في صناعة المستقبل بالرقم «1»، إذ تستند مسيرة دبي المتسارعة إلى رؤية استثنائية لسموه، والتي ترتكز على فلسفة عميقة تجعل من الرقم «واحد» عنواناً لكل نجاح، وغاية مستدامة، وتترجم رؤية دبي في السعي الدائم نحو الريادة والمركز الأول في القطاعات كافة، وتجسد حقيقة مفادها أن العمل الجاد والمثابرة هما أساس التفوق، فتحويل الأمنيات إلى أفعال، يمثل الرقم واحد هنا الإرادة الصلبة لتحويل الأقوال والمستحيل إلى أفعال ونتائج ملموسة، وهو ما تجسده «جائزة دبي للأفعال» في تكريم أصحاب البصمات المؤثرة. كذلك الأمر فإن هذا الرقم يعكس روح الفريق الواحد، ووحدة الصف وتكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية تحت راية ورؤية مستقبلية مشتركة تضع الإنسان في صدارة الأولويات.