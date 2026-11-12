«باركن» تطبق تعرفة المواقف العامة في منطقة الفرّجان





أعلنت شركة «باركن» تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة الفرّجان بدبي، ضمن الرمز 591P، وذلك في إطار تنظيم استخدام المواقف العامة وتسهيل عملية سداد الرسوم للمقيمين والزوار، حيث وُضعت لوحات إرشادية واضحة في المنطقة لتحديد المواقف المشمولة بالتعرفة، وإطلاع مستخدميها على تفاصيل الرسوم وآلية الدفع.

خيارات

وأوضحت الشركة أن بإمكان المقيمين والزوار الاستفادة من خيارات متعددة لسداد رسوم المواقف، سواء من خلال الدفع بالساعة وفقاً للتعرفة المعتمدة، أو الاشتراك في الباقات المخصصة التي توفر خيارات لفترات زمنية مختلفة، بما يتيح للمستخدمين اختيار الاشتراك المناسب لاحتياجاتهم ومدة استخدامهم للمواقف.

باقات

وتتضمن باقات الاشتراك أربعة خيارات، تشمل اشتراكاً لمدة شهر واحد بقيمة 672 درهماً، واشتراكاً لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 1999 درهماً، وستة أشهر بقيمة 3999 درهماً، فيما تبلغ قيمة الاشتراك لمدة سنة واحدة 4999 درهماً.

ودعت «باركن» مستخدمي المواقف في المنطقة إلى الاطلاع على اللوحات الإرشادية الموضوعة في الموقع للتعرف إلى المناطق المشمولة بالتعرفة، كما يمكنهم زيارة التطبيق الذكي للشركة للاطلاع على تفاصيل الرسوم وخيارات الاشتراك والاستفادة من خدمات الدفع المتاحة.