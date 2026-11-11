مدارس حكومية تدرس الحالات الاقتصادية والاجتماعية للطلبة لتحديد احتياجاتهم





بدأت مدارس حكومية دراسة الحالات الاقتصادية والاجتماعية للطلبة المسجلين لديها، بهدف الوقوف على الظروف المعيشية للأسر وتحديد احتياجات الطلبة وفق معايير تستند إلى الدخل الشهري والالتزامات المالية والأوضاع الاجتماعية، داعية أولياء الأمور الراغبين في تسجيل حالات أبنائهم إلى تقديم المستندات والوثائق الرسمية الداعمة لطلباتهم. وأوضحت المدارس، في تعميمات وجهتها إلى أولياء الأمور، أن دراسة الحالات تتطلب التسجيل الإلكتروني في البرنامج المخصص، واستكمال البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق التي توضح الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، وتسليم المستندات إلى المرشد الأكاديمي أو رئيس وحدة شؤون الطلاب بالمدرسة.

وشددت على ضرورة استكمال جميع البيانات قبل تقديم الطلب، مؤكدة عدم النظر في الطلبات الناقصة أو المكررة، نظراً لأهمية المعلومات المقدمة في دراسة الحالات وتقييم أوضاعها بصورة دقيقة.

إثبات الدخل

وحددت المدارس مجموعة من الوثائق الأساسية المطلوبة لدراسة الحالات، تشمل جواز سفر الطالب وولي الأمر وجميع الأبناء المقيمين في الدولة، وشهادة راتب سارية المفعول لولي الأمر، وكشف حساب بنكي حديث عن الأشهر الـ 6 السابقة، إلى جانب المستندات التي تثبت الوضع الوظيفي ومصادر الدخل، كما تشمل المتطلبات تقديم ما يثبت الالتزامات المالية للأسرة، ومنها القروض والأقساط الشهرية، والوثائق المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية الخاصة، بما يساعد على تكوين صورة شاملة عن الظروف المعيشية للطالب وأسرته. وأشارت المدارس إلى ضرورة إرفاق مستندات إضافية في بعض الحالات، من بينها شهادات الوفاة أو الطلاق أو إثبات الحضانة، وشهادات عدم العمل، والمستندات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن الظروف الاجتماعية أو الصحية التي قد تؤثر في الوضع الاقتصادي للأسرة. وتضمنت المتطلبات كذلك تقديم الوثائق المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية، وشهادات الجهات المعنية بالحالات الإنسانية، إضافة إلى المستندات التي تثبت الأعباء المالية الاستثنائية التي تتحملها الأسرة.

وتستند دراسة الحالات إلى مجموعة من المؤشرات المرتبطة بإجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها، وطبيعة الالتزامات المالية، والوضع الوظيفي لولي الأمر، والظروف الاجتماعية التي قد تؤثر في قدرة الأسرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للطالب. وأكدت المدارس أهمية دقة البيانات المقدمة وتحديث الوثائق المطلوبة، بما يسهم في استكمال دراسة الحالات وفق الإجراءات المحددة، مع ضرورة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص قبل تسليم المستندات إلى المدرسة.