«دبي الأفعال كما وثّقتها البيان».. أرشيف صحفي يرصد عقوداً من الإنجازات





يعد استعراض الأرشيف الصحفي والتوثيقي لصحيفة «البيان»، تحت عنوان «دبي الأفعال كما وثّقتها البيان» (Dubai-it)، محطة بارزة ضمن حفل تكريم الفائزين بجائزة «دبي الأفعال»، إذ استعاد العرض عبر مجموعة من الصور والمواد الصحفية محطات مضيئة من مسيرة التنمية في دبي، موثقاً كيف تحولت الرؤى الطموحة إلى إنجازات واقعية ومشاريع رائدة، رسخت مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.

مواكبة التطور

واستعرض التوثيق مسيرة عقود من مواكبة صحيفة «البيان» لنهضة دبي وتحولاتها المتسارعة، من خلال تغطيات صحفية أرّخت لمراحل تطور الإمارة ومشاريعها الكبرى، ورصدت انتقالها من مرحلة إلى أخرى، في رحلة تنموية اتسمت بتسارع الخطى واتساع الطموحات وتنوع الإنجازات.

وتترجم الصور والعناوين المنشورة في أرشيف الصحيفة كيف حافظت دبي، رغم تغير التحديات وتطور طبيعة المشاريع، على نهج ثابت يقوم على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، وترجمة الأفكار الطموحة إلى مشاريع تنموية تنجز بكفاءة وإتقان، وفق رؤية تستشرف المستقبل ولا تكتفي بمواكبة متغيراته.

من الفكرة إلى الإنجاز

وسلّط العرض الضوء على فلسفة دبي في العمل والإنجاز، القائمة على المبادرة والابتكار وسرعة التنفيذ، حيث لا تبقى الأفكار الطموحة في إطار التصورات والخطط، بل تتحول إلى مشاريع ومبادرات تحدث أثراً ملموساً في حياة المجتمع، وتسهم في تطوير المدينة وتعزيز تنافسيتها العالمية.

وجسدت المواد الصحفية المحفوظة في أرشيف «البيان» ذاكرة حية لمسيرة التحولات الكبرى، موثقة مراحل إطلاق المشاريع وتطورها وإنجازها، ومبرزةً الدور الذي أدّته الصحافة في نقل هذه المحطات إلى الجمهور وحفظها للأجيال المقبلة.

رؤية تتجدد وإنجازات تتواصل

ويجسد استعراض الأرشيف خلال الحفل أن مسيرة دبي التنموية تستند إلى معادلة متكاملة تجمع بين الرؤية الطموحة والتخطيط المدروس والتنفيذ المتقن، وصولاً إلى تحقيق نتائج ملموسة تفتح المجال أمام إنجازات جديدة، وتعزز مكانة الإمارة بصفتها وجهة عالمية للابتكار والاستثمار وصناعة المستقبل.

ويأتي هذا التوثيق ليؤكد أن «دبي الأفعال» ليست مجرد شعار، بل نهج عمل ومسيرة متواصلة من الإنجازات التي وثقتها الصحافة على مدى عقود، لتبقى صفحات «البيان» شاهداً على مدينة جعلت من الطموح فعلاً، ومن الرؤية واقعاً، ومن الإنجاز نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر تقدماً.