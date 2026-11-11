محمد القرقاوي: قيادة محمد بن راشد حوّلت الطموح إلى إنجازات استثنائية





أكد معالي محمد محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تجربة دبي التنموية والإنسانية قامت على فلسفة قيادية راسخة أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤمن بقدرة الإنسان على صناعة واقعه، وتحويل الطموحات الكبيرة إلى إنجازات استثنائية، مشيراً إلى أن سموه أسس مدرسة متفردة في القيادة والعمل، جعلت الجرأة في التفكير، والسرعة في التنفيذ، والإتقان في الإنجاز ركائز أساسية لمسيرة دبي.

وقال معاليه، خلال كلمته في حفل جائزة «دبي للأفعال»، إن وراء كل تجربة عظيمة فلسفة تقودها، وقِيماً تحكم قراراتها، وثقافة تحدد قدرتها على الاستمرار، لافتاً إلى أن تجربة دبي تجسد هذه المعاني من خلال نهج عملي يضع الإنجاز والأثر في مقدمة الأولويات.

وتابع أن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نقول ما نفعل ونفعل ما نقول» تختصر جوهر هذه المدرسة القيادية، وتعكس منهج مدينة عُرفت بأفعالها، حتى أصبح شعار «دبي للأفعال» تعبيراً عن فلسفة متكاملة تقوم على إنجاز أعمال استثنائية بإتقان وتميز وفي وقت قياسي.

أثر

وأشار إلى أن الأفعال هي التي تترك الأثر، وتصنع الثقة، وتبني المؤسسات، وتمنح الطموح معناه الحقيقي، مؤكداً أن ما حققه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من منجزات يجسد جوهر «دبي للأفعال»، وقال: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هو دبي للأفعال»، برؤيته التي تسبق زمنها، وقراراته التي تحول الطموحات إلى واقع، وإنجازاته التي جعلت دبي نموذجاً يُقتدى به عالمياً.

مدرسة قيادية للأجيال

وثمّن معالي القرقاوي دور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نقل هذه الفلسفة إلى مرحلة جديدة، والعمل على ترسيخ «دبي للأفعال» فكراً ومنهجاً حاضراً في دبي، وفي أساليب عمل الأجيال القادمة، ولكل من يسعى إلى صناعة إنجاز حقيقي.

نهج

وأوضح أن جائزة «دبي للأفعال» تمنح هذا النهج إطاراً واضحاً لرصد الإنجازات وقياس أثرها والاحتفاء بصنّاعها، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للجائزة لا تقتصر على تكريم أصحاب الإنجازات، بل تمتد إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية ومجتمعية تجعل الإنجاز قدوة، والقدوة طموحاً، والطموح منطلقاً لإنجازات جديدة.

ثقافة الإنجاز

وقال معاليه إن الفكر عندما يتحول إلى ممارسة يومية يصنع ثقافة، وعندما تصبح الثقافة معياراً للعمل تنتج عنها نتائج تتجاوز الأرقام والمشاريع، مؤكداً أن هذا هو العمق الحقيقي للجائزة، التي تحتفي بمن جعلوا الإنجاز ممارسة واقعية وأثراً ملموساً في المجتمع.

وأضاف أن الفائزين بالجائزة يمثلون نماذج ملهمة لهذا الفكر، من أفراد لم ينتظروا أن يصبح الطريق سهلاً، وفرق عمل حولت الأفكار إلى نتائج، ومؤسسات ربطت سرعة الإنجاز بالجودة، والطموح بالنتائج.

وأكد معاليه أن الفلسفة تحتاج إلى قائد يحولها إلى أفعال، مشيراً إلى أن هذه السمة تتجلى في قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد، من خلال الإيمان بالأفكار، واتخاذ القرارات، وتمكين الفرص، وصولاً إلى إيصال أثرها إلى الناس.

وأشار معاليه إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد جعل فكرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نهجاً عملياً يعمل به الجميع، ومهّد الطريق أمام أجيال جديدة لتنجز وتجسد المعنى الحقيقي لشعار «دبي للأفعال».